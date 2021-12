Ukrajnában a pedagógusok több mint 90 százaléka már felvette az oltás mindkét adagját

Koronavírus-járvány

Ukrajnában a pedagógusok is azon foglalkozásúak közé tartoznak, akiknek kötelező felvenniük a védőoltást, különben a járvány miatt kihirdetett karantén ideje alatt felfüggesztik őket állásukból.

Ukrajnában 588 319 tanár és iskolai alkalmazott már felvette a koronavírus elleni védőoltás mindkét adagját, azaz az oktatási szférában dolgozók 90,2 százaléka teljes védettséggel bír - közölte az oktatási minisztérium sajtószolgálata szerdán.



A tárca hozzáfűzte, hogy több mint 43 ezer tanár vár a második dózis felvételére. Ukrajnában a pedagógusok is azon foglalkozásúak közé tartoznak, akiknek kötelező felvenniük a védőoltást, különben a járvány miatt kihirdetett karantén ideje alatt felfüggesztik őket állásukból.



A minisztérium közleménye szerint az országban még 415 iskolában folyik távoktatásban a tanítás, mert a tanári karból nincs mindenki beoltva.



Az ukrán tudományos akadémia szerdán közzétett, legfrissebb előrejelzésében a járvány terjedésének további lassulását prognosztizálja. A szakértők rámutatnak arra, hogy az elmúlt hét alatt az újonnan diagnosztizált koronavírusos fertőzések átlagos száma Ukrajnában napi 10 318 főre, a halálozások átlagos száma pedig napi 430-ra csökkent.



Mihajlo Raduckij, a parlament egészségügyi bizottságának kormánypárti elnöke újságíróknak nyilatkozva viszont azt vetítette előre, hogy hamarosan a járvány újabb fellángolása várható, és szerinte a tél végén, tavasz elején fog ismét tetőzni. Hozzáfűzte, hogy már tart a felkészülés az újabb hullámra. Kiemelte, hogy az ország 24 megyéjéből már 16-ban a felnőtt lakosság több mint 40 százaléka beadatta magának az oltás mindkét dózisát. Reményét fejezte ki, hogy a tömeges oltakozásnak köszönhetően a megbetegedések következő hulláma nem lesz olyan intenzív, mint a mostani volt.



Ukrajnában szerdára az eddig azonosított fertőzöttek száma 9 371-gyel 3 519 981-re, az elhunytaké 450-nel 89 436-ra nőtt. Az aktív betegek száma eközben csaknem 18 ezerrel 321 122-re csökkent. Az elmúlt napon 2998 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 12 042 233-an adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 1 863 200-an pedig még csak az első adagot kapták meg. Kedden 199 775 embert oltottak be az országban.