Koronavírus-járvány

Az uniós egészségügyi miniszterek az emlékeztető oltás beadatására szólítottak fel

Az Európai Unió tagországainak egészségügyi miniszterei keddi brüsszeli tanácskozásukon a koronavírus elleni emlékeztető oltás felvételére szólították fel a lakosságot - tájékoztatott közleményben az EU Tanácsa az értekezlet után.



A beszámoló szerint a miniszterek támogatták azt is, hogy a tagállamokban összehangolják az uniós védettségi igazolványok érvényességét. Úgy vélték, hogy erről még ebben a hónapban döntés születhet, a tanúsítványok érvényességének harmonizálása ugyanis - mint írták - megkönnyíti a határátlépést és az unión belüli mozgást.



A miniszterek emellett az új vírusvariáns, az omikron beazonosítására alkalmas tudományos elemzések bővítésére, az omikronhoz köthető emberi érintkezések nyomon követésére és a járvány megfékezését célzó intézkedések betartására szólítottak fel a közelgő ünnepek idején is.



Megállapítva, hogy a közös uniós oltóanyag-beszerzés sikeresnek bizonyult, a miniszterek támogatták a koronavírussal fertőzött betegek kezelésére szolgáló gyógyszerek közös beszerzését is.



Az egészségügyi miniszteri tanács támogatta azt a szabályozást is, amely egészségügyi veszélyhelyzet esetén biztosítja a gyógyszerek, az oltóanyagok és egyéb orvosi eszközök előállításának és forgalmazásának felgyorsítását, valamint más szükséges intézkedések kidolgozását.



A tanácskozáson az "egészségügyi unió" megerősítéséről is szót ejtettek, és kiemelték, hogy ennek keretében egyebek között a rugalmas egészségügyi rendszerek innovatív megoldásainak megvalósítására, a gyógyszerek hozzáférhetőségének javítására, a rák elleni küzdelemre és az EU globális egészségügyben betöltött szerepének javítására összpontosítanak.