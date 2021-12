Botrány

Háromszáz éves szerződésre hivatkozva kér jogi mentességet a volt spanyol király

A spanyol sajtó a Corinna Larsenként született dán üzletasszonyt évek óta a volt spanyol király állítólagos korábbi kedveseként emlegeti.

I. János Károly korábbi spanyol király egy 300 éves gibraltári egyezményre hivatkozva kért jogi mentességet egy londoni bíróságon ellene indított zaklatási perben - jelentette a The Daily Telegraph kedden.



A brit konzervatív napilap online tudósítása szerint az illetékes londoni bíróság vizsgálja Corinna zu Sayn-Wittgenstein német-dán családból származó üzletasszony beadványát, amely szerint I. János Károly a spanyol titkosszolgálatot (CNI) is felhasználva kémkedett utána Londonban, zaklatta és megfenyegette őt.



I. János Károly ügyvédei szerint a Spanyol Királyság és az Egyesült Királyság között 1713 júliusában létrejött "Utrechti Béke és Barátsági Szerződés" alapján a volt spanyol királyt az uralkodóknak kijáró mentelmi jog illeti meg a brit bíróságok előtt. A barátsági szerződés nyilvánította brit felségterület alá tartozó gyarmattá Gibraltárt.



Az egy hónap múlva 84. életévét betöltő I. János Károly király 2014 júniusában mondott le trónjáról megromlott egészségi állapotára hivatkozva fia, VI. Fülöp javára. Távozott Spanyolországból is, ahol 2020 júniusában a spanyol legfelsőbb bíróság vizsgálatot indított ellene annak gyanújával, hogy a volt uralkodó százmillió dolláros kenőpénzért "intézte el", hogy egy spanyol cég vasutat építsen Szaúd-Arábiában. A megbízási díj egy részét állítólag maga a király kapta. I. János Károly jelenleg Abu Dzabiban él.