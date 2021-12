Koronavírus-járvány

Az EU támogatja az eltérő oltóanyagok használatát mind az első és a második, mind az ismétlő oltások esetében

Noha az oltóanyagok biztosította immunitás időtartamára irányuló kutatások még tartanak, az eltérő vakcinák alkalmazása rugalmasságot biztosíthat az oltási programok számára. 2021.12.07 20:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) a koronavírus elleni, eltérő technológiával készült oltóanyagok alkalmazását javasolja a koronavírus elleni immunizáló oltás, valamint az emlékeztető oltások esetében is - jelentette be közös közleményben a két uniós ügynökség kedden.



A közlemény szerint az EMA és az ECDC szakértői megállapították: a vektor alapú vakcinák - például az AstraZeneca vagy a Johnson & Johnson oltóanyagai - az úgynevezett mRNS vakcinákkal - például a Pfizer/BioNTech vagy a Moderna oltóanyagaival -kombinálva "jó antitesttermelést váltanak ki" és magasabb a fehérvérsejtek csoportjához tartozó, a fertőzések ellen fellépő T-sejtek termelése is, mint ugyanazon vakcina alkalmazása esetén.



Közölték azt is, hogy a harmadik, emlékeztető oltáshoz hasonló immunválaszt tapasztaltak az első és a második beoltás esetében is, amikor a teljes védettség megszerzéséhez szintén különböző vakcinákat alkalmaztak. Megjegyezték: a vektorvakcinák alkalmazása második adagként az alapimmunizálást célzó oltási programban, vagy két különböző gyártótól származó mRNS-alapú oltóanyag alkalmazásának hatékonysága még nem bizonyított. Noha az oltóanyagok biztosította immunitás időtartamára irányuló kutatások még tartanak, az eltérő vakcinák alkalmazása rugalmasságot biztosíthat az oltási programok számára, különösen, ha nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű azonos oltóanyag - közölték.



Az EMA és az ECDC szakértői hangsúlyozták: ajánlásaik arra szolgálnak, hogy segítsék a nemzeti döntéshozókat, hogy oltási kampányaikban a lehető leggyorsabban és a lehető legtöbb embert képesek legyenek beoltani, és megvédeni a koronavírus-fertőzés szövődményeitől.