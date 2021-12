Afganisztán

Eltörölték a tálibok a kényszerházasságot, a nő sem tekinthető tulajdonnak többé

Egész Afganisztán területén eltörölte a kényszerházasság intézményét a tálib kormány - számol be a HVG a Vice nyomán. A rendelet olyan elemeket is tartalmaz, amelyek a két nem egyenlőségét fejezik ki, a nőket például nem lehet tulajdonnak tekinteni, valamint olyan jogot is garantál, amely szerint a nők férjük halála után 17 héttel újra is házasodhatnak, valamint jövendőbeli párjukat maguknak választhatják meg.



Az új rendelkezések azért is különösen furcsák a táliboktól, mivel az augusztusi hatalomátvétel után eltiltották a nőket a sporttól, az egyetemeken eltörölték a koedukált oktatást, hidzsáb viselésére kényszerítették a nőket, valamint hetekig dolgozni sem mehettek, mert nem volt pontos rendelkezés az illő viselkedésre sem.



Az afgán emberi- és nőjogi szervezetek természetesen örülnek az új intézkedéseknek, bár kénytelenek szkeptikusak maradni a tálib kormány rendeleteivel szemben. Az Amnesty International a rendelkezések kihirdetése után három nappal azt írta jelentésébe, hogy a nemi alapú erőszak áldozatait segítő hálózat leépült a tálib vezetés alatt.