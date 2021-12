Koronavírus-járvány

Szélsőséges vakcinadiszkrimináció sújtja Afrikát

Szélsőséges vakcinadiszkrimináció sújtja az afrikai kontinenst, noha a földrésznek csak akkor van esélye felülkerekedni a koronavírus-járványon, ha a lakosság 70 százalékát a jövő év végéig sikerül beoltani - derül ki a Mo Ibrahim Foundation hétfőn közzétett jelentéséből.



Az omikron variáns dél-afrikai észlelése is rávilágít, hogy az alacsony átoltottság miatt alakulhatnak ki újabb mutációk, amelyek aztán olyan térségekre is átterjedhetnek, ahol egyébként az emberek túlnyomó többsége már oltott - mutat rá a jelentés.



A világ legfejlettebb hét országban már a lakosság csaknem 70 százaléka kapott védőoltást, míg Afrikában csak minden 15. ember kapta meg a vakcinát.



"Alapítványunk és más afrikai hangok is a válság kezdete óta hangoztatják, hogy a beoltatlan Afrika tökéletes keltető lehet a variánsok számára" - hangsúlyozta Mo Ibrahim, az alapítvány milliárdos szudáni alapító-elnöke. "Csak az egész világ beoltása jelenthet kiutat" - tette hozzá Ibrahim.



Az oltási kampány kezdetén a fejlett országok az oltóanyagok jelentős hányadát maguknak foglalták le, így a fejlődő világ számára létrehozott Covax kezdeményezés lassan indult. Az elmúlt hónapokban az afrikai oltási kampányok is lendületet vettek, ám az elmaradott egészségügyi ellátórendszer és infrastruktúra rengeteg helyen akadályozza a hatékony végrehajtást.