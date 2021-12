Koronavírus-járvány

Beutazási nyomtatványt töltetnek ki a Romániába utazókkal

Ez abban segíti a hatóságokat, hogy szükség esetén felvehessék a kapcsolatot a határátlépés után a beutazó személyekkel. 2021.12.06 07:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Beutazási nyomtatványt kell december 20-tól kitölteniük a Romániába beutazó személyeknek - jelentette be vasárnap Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár.



Az államtitkár és Alexandru Rafila egészségügyi miniszter vasárnap sajtótájékoztatón tájékoztatta a közvéleményt azokról az intézkedésekről, amelyeket Románia karácsony előtt kíván bevezetni a járvány terjedésének a megfékezésére.



Arafat emlékeztetett arra, hogy a beutazási formanyomtatványt (Passenger Locator Form) sok ország bevezette már. Ez abban segíti a hatóságokat, hogy szükség esetén felvehessék a kapcsolatot a határátlépés után a beutazó személyekkel.



"A nyomtatvány kitöltésére azért van szükség, mert tudnunk kell, hogy hol keressük azokat, akik esetleg fertőzöttekkel érintkeztek. Megtudhatjuk tőlük azt is, hogy kik ültek mellettük a buszon vagy repülőn, amikor beutaztak az országba. Tehát ez a nyomtatvány a járványügyi vizsgálat lefolytatásában segít" - idézte Arafatot az Agerpres hírügynökség.



Alexandru Rafila közölte: hamarosan kötelezővé teszik a 48 óránál frissebb PCR-teszt bemutatását Románia határain azok számára, akik az EU-n kívülről érkeznek az országba. Hozzátette: akik nincsenek beoltva, azoknak kötelező tíz napra karanténba vonulniuk.



A miniszter kijelentette: az EU tagországaiból érkezőktől továbbra is az EU-s digitális covid-igazolványt kérik a határnál. Akik nincsenek beoltva, vagy nem estek át az elmúlt hat hónapban a betegségen, és a vörös zónába sorolt országból érkeznek, 72 óránál nem régebbi PCR-teszt felmutatásával tíz napra, teszt nélkül 14 napra kerülnek karanténba.



A tervezett intézkedéseket az illetékes miniszterekből és államtitkárokból álló testület vitatta meg vasárnap. Az intézkedések életbe lépéséhez további rendeletek, határozatok kibocsátására van szükség.



Romániában a hét végére tovább csökkent a járvány terjedése. Az elmúlt 24 órában immár ezernél kevesebb (916) új fertőzöttet diagnosztizáltak. Hasonló, ezer alatti értéket legutóbb augusztus utolsó napjaiban jegyeztek. A hét során összesen 9087-en betegedtek meg, ami 36 százalékkal kevesebb, mint az egy héttel korábbi összesített adat. Az országban immár csak két megyében (Kolozsban és Aradon) kettő fölötti fertőzöttségi ráta, ami azt jelenti, hogy csak ebben a két megyében jutott kettőnél több új eset ezer lakosra az elmúlt két hétben.



Az elmúlt napon jegyzett 73 halálesettel a járvány halálos áldozatainak a száma 57 099-re emelkedett Romániában. A hivatalos közlés szerint a vasárnap bejelentett halálos áldozatok közül tízen oltottak voltak.



Jelenleg 5684 személyt kezelnek koronavírus-fertőzéssel romániai kórházakban, három és félszer kevesebbet, mint hat héttel ezelőtt. Hosszú idő óta szombaton esett először ezer alá az intenzív terápián kezelt súlyos esetek száma. Hasonló értéket legutóbb szeptember 21-én jegyeztek.