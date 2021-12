Vízágyút is bevetettek Brüsszelben a járványügyi intézkedések ellen tüntetőkkel szemben

A rendőrség vízágyút is bevetett Brüsszelben a járványügyi intézkedések ellen tüntetők közé keveredett rendbontók oszlatására - közölte a La Libre Belgique című francia nyelvű belga hetilap vasárnap.



A beszámoló szerint mintegy nyolcezren gyűltek össze vasárnap délután a koronavírus-járvány megfékezésére bevezetett friss belga szabályozások, valamint a kilátásba helyezett kötelező beoltás ellen tiltakozva a belga főváros északi pályaudvara mellett, hogy onnan az Európai Unió intézményeinek is otthont adó városrészébe vonuljanak. A menet elején a kötelező oltás ellen tiltakozó ápolók és tűzoltók vonultak - írták.



A tüntetők egy csoportja kukákból és egyéb utcán található tárgyból barikádokat épített, petárdákat gyújtott, tűzijátékot lőtt ki és éles szóváltásba keveredett a rendőrökkel, aki később könnygázt és vízágyút is bevetettek a távozásra felszólító utasítást megtagadókkal szemben. A rendőrség drónokat és egy helikoptert is alkalmazott a helyszín biztosítására és a rendbontók azonosítására. Előállításról nem érkeztek egyelőre jelentések.



A vasárnapihoz hasonló rendbontás november 21-én fordult elő Brüsszelben, szintén a belga kormány járványügyi intézkedései elleni tüntetés alkalmával. Az akkor mintegy 35 ezer fős megmozdulást követően 44 embert állítottak elő.



Belgium legutóbb pénteken szigorított a koronavírus-járvány visszaszorítását célzó szabályokon a fertőzések növekedő száma, és az egészségügyi rendszer túlterheltsége miatt. Az intézkedések között szerepelt, hogy a maszk beltéri viselésére vonatkozó kötelezettséget 6 éves kortól a gyermekekre is kiterjesztették, az óvodákban és az általános iskolákban a karácsonyi szünet egy héttel korábban, már december 18-án megkezdik, valamint a 400 főnél több vendéget számláló beltéri rendezvényeket el kell halasztani.



A belga közegészségügyi intézet lefrissebb jelentése szerint a koronavírussal újonnan regisztrált fertőzöttek napi átlagos száma a hét folyamán 17 823 volt Belgiumban. Négy százalékkal több, mint a megelőző héten. Kórházban 3604 beteget ápolnak koronavírussal, közükük 803 esetben kell intenzív ellátást biztosítani. Mindkét adat emelkedett a héten. Átlagosan naponta 47-en halnak meg Belgiumban a vírus okozta szövődményekben, ami 27 százalékkal haladja meg az előző hétnapos periódus adatait.



A járvány kezdete óta 27 167-en haltak meg a szövődményekben és 1 millió 827 ezer 467-en fertőződtek meg az új típusú koronavírussal Belgiumban.

