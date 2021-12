Erőszak

Öten meghaltak, miután a rendőrök terepjárójukkal a tömegbe rohantak - videók

A tömeg elfoglalt egy utat, elzárva a forgalmat rajta, majd a biztonsági erők a legdurvább eszközökkel oszlatták fel a nem engedélyezett gyűlést. 2021.12.05 14:22 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Öt ember meghalt, miután Mianmarban a biztonsági erők egy nagysebességű terepjárót a puccsellenes tüntetők tömegébe eresztettek a délkelet-ázsiai ország legnagyobb városában, Rangunban - jelentette a helyi média.



Több tucatnyian vettek részt a vasárnap kora reggeli felvonuláson, az emberek jelszavakat skandáltak, Aung Szan Szú Kji, Mianmar megbuktatott vezetőjének portréit és egy nagy piros transzparenst vittek magukkal, amelyen az állt: "Szabadság a félelemtől".



A tömeg elfoglalt egy utat, elzárva a forgalmat rajta, majd a biztonsági erők a legdurvább eszközökkel oszlatták fel a nem engedélyezett gyűlést. A közösségi médiára feltöltött megrázó videókon látható, amint egy száguldó autó belerohan a tüntetőkbe, és a földre döngöl néhányat, aki nem tudott elmenekülni.

They said they will not kill citizens and today morning they shot and ran over with their car to harmless and innocent citizens, THAT SHOULD STOP!!@freya_cole @RapporteurUn @JoeBiden @VP @INTERPOL_HQ#Dec5Coup pic.twitter.com/va9fz7vxET — T Z Linn (@ThawZin06851301) December 5, 2021

A szemtanúk szerint a katonák ezután kiszálltak a terepjáróból, és üldözni kezdték a szétszóródó tüntetőket, megverték és letartóztatták azokat, akiket el tudtak kapni.

Junta Terrorists brutally cracked down the protest in #Yangon's #KyiMyinDine town this morning. They opened gunfire and rammed vehicles into the crowd, KILLING at least 4 protesters and severely injuring many others. 2 women & 5 men were ABDUCTED so far. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/wx2OJW5wb2 — HaruLyn 春 🍰 (@Haruonchill) December 5, 2021

Öt ember életét vesztette a gázolás következtében, míg 15 másik személyt végül őrizetbe vettek - számol be a Myanmar Now. A szemtanúk több tucatnyi sérültről is beszéltek, egyesek eszméletlenek maradtak, mások pedig fejsérüléseket szenvedtek.



"Elütöttek és elestem egy teherautó előtt. Egy katona megvert a puskájával, de én védekeztem és visszalöktem. Aztán azonnal rám lőtt, amikor cikcakkban elfutottam" - mondta a Reutersnek az egyik tüntető, akinek sikerült elmenekülnie.



Mianmart február óta zavargások sújtják, amikor a hadsereg Aung Szan Szú Kji és az ország más vezető tisztségviselőinek elfogásáról intézkedett. A múlt hónapban a 2020-as szavazás során elkövetett választási csalással vádolták őket, de visszautasították a vádakat. A választáson dolgozó nemzetközi megfigyelők szerint a választás nagyrészt szabad és tisztességes volt.



A puccsot követően emberek ezrei vonultak utcára országszerte, de erőszakos fellépésnek kellett elébe nézniük, a rendőrség és a hadsereg gyakran éles lövésekhez folyamodott a tömegek ellen.



Az AAPP fogolysegélyszervezet szerint az elmúlt tíz hónapban több mint 1300 tüntetőt öltek meg Mianmarban. A hadsereg tagadja ezeket a számokat.



A tüntetések mértéke a puccs óta csökkent, sok tüntető gerillataktikára váltott, és kisebb "flash mob" gyűléseket rendezett országszerte.