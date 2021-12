Erőszak

Újságírókra támadtak oltásellenesek Berlinben

Illegális demonstrációt tartott és újságírókra támadt az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid-19) elleni védőoltást elutasítók egy több száz fős csoportja szombaton Berlinben. 2021.12.05 17:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A német főváros egyik központi negyedében, Friedrichshainban a rendőrség adatai szerint nagyjából ötszázan gyűltek össze a nem engedélyezett tüntetésen. Több embert őrizetbe vettek a járványügyi előírások megsértése és a rendőrökkel szembeni ellenállás miatt.



A tüntetők több újságírót is megtámadtak. Egyiküktől - aki mobiltelefonjával filmezte az illegális demonstrációt - elvették készülékét, amelyet dulakodás után sikerült visszaszereznie. A feltételezett elkövetőnek rablási kísérlet miatt kell felelnie.



A Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) regionális közszolgálati médiatársaság beszámolója szerint a megmozdulás idejére, szombat délutánra eredetileg Nemet mondunk az oltási kényszerre címmel szerveztek tüntetést, amelyet azonban a fertőzésvédelmi szabályok várható megsértése miatt nem engedélyeztek, a szervezők mégis igyekeztek mozgósítani támogatóikat az interneten.



Németországban nem oltási kényszer, hanem oltási kötelezettség bevezetését tervezik.



A várhatóan december 8-án hivatalba lépő új kormány tervei szerint felkérik a németek közösségének egészét érintő erkölcsi kérdések vizsgálatával és javaslatok megfogalmazásával foglalkozó független szakértői testületet, a Német Etikai Tanácsot (Deutscher Ethikrat), hogy az év végéig dolgozzon ki állásfoglalást, amelynek alapján meg lehet vitatni és el lehet dönteni az ügyet a szövetségi parlamentben (Bundestag). A kötelezettséget februártól vezethetik be. A kötelezettségszegés nem kényszerintézkedést, hanem szabálysértési bírságot vonna maga után.



Az ügyvezető szövetségi kormány legutóbbi, szombati adatai szerint az oltási kampány eddigi 345 napja alatt 126,6 millió adagot adtak be a Covid-19 elleni védőoltásokból.



Teljes oltással 57,3 millió ember - a lakosság 68,9 százaléka - rendelkezik. A teljes oltás utáni frissítő adagot 13 millióan - a lakosság 15,7 százaléka - kapta meg.



A kampány az utóbbi napokban felgyorsult. A péntekkel zárult héten naponta átlagosan 743 ezer adagot - másodpercenként nagyjából kilenc oltást - adtak be. November elején még 300 ezer körül volt a napi átlag.