Nagyerejű robbanás Irán fő nukleáris létesítményénél

Nagy erejű robbanás történt az iráni Natanz város közelében, ahol az ország fő nukleáris létesítménye található. Az iráni hadsereg szerint a robbanás a légvédelmi egységeket tesztelő meglepetésszerű gyakorlatok része volt.



A natanzi atomerőműtől északkeletre történt hangos robbanásról több iráni hírügynökség is beszámolt szombaton késő este. A robbanást, amelyet állítólag fényvillanás kísért, Badrud város közelében hallották, mintegy 20 kilométerre a létesítménytől.



A Fars hírügynökségnek nyilatkozva a natanzi kormányzó elismerte az incidenst, kijelentve, hogy annak pontos részletei még nem ismertek, és ígéretet tett arra, hogy amint a helyzet tisztázódik, közzéteszi azokat.

#BREAKING IRGC-affiliated Fars News says the sound (of explosion), heard an hour ago, was very loud, but lasted a short time. Local sources say a very bright light has been seen in the sky. Fars news reporter has heard that an unknown drone has been shot down