Tragédia

Az ügyész elárulta, kit vádolhatnak meg Alec Baldwin forgatáson történt lövöldözése miatt

Az új-mexikói kerületi ügyész kiemelte a "Rozsda" stábjának fegyverekkel megbízott tagjait, mint olyanokat, akik ellen büntetőjogi vádakat emelhetnek a film operatőrének októberi, forgatáson történt halálos lövöldözése után.



Mary Carmack-Altwies pénteken azt mondta, hogy a forgatáson "a lőfegyverek kezelésében és használatában részt vevő produkciós személyzetnek kötelessége volt úgy viselkedni, hogy mások biztonsága védve legyen". A tisztviselő hozzátette, hogy még nem született végleges döntés arról, hogy bárkit is büntetőjogi felelősségre vonnak-e, mivel azonban a halálos baleset kivizsgálása még folyamatban van.



Október 21-én a hollywoodi színész, Alec Baldwin kezében lévő kelléktáras revolverből éles lövedék sült el, aminek következtében Halyna Hutchins operatőr meghalt, Joel Souza rendező pedig megsérült. Az eset a 'Rozsda' című film forgatásán történt Új-Mexikóban.



Baldwin csütörtökön, a tragikus eset óta adott első interjújában azt mondta, hogy úgy érzi, "valaki felelős azért, ami történt, de tudom, hogy nem én vagyok az. Talán meg is öltem volna magam, ha azt hiszem, én vagyok a felelős, és ezt nem mondom könnyelműen".



A színész az ABC "Good Morning America" műsorvezetőjének, George Stephanopoulosnak elmondta, hogy szerinte "nagyon valószínűtlen", hogy büntetőjogi felelősségre vonják, hozzátéve, hogy nem volt kötelessége ellenőrizni a fegyvert. Azt is kifejtette, hogy valójában meg sem húzta a ravaszt, hanem a revolver rögtön azután elsült, hogy felhúzta a kakasát.



A nyomozók vizsgálják, hogyan kerülhetett éles lőszer a forgatásra, a filmes stáb fegyverkezelője pedig kitart amellett, hogy ellenőrizte a fegyvert, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a töltények nem élesek, mielőtt Baldwinnak átadta volna.



Hutchins, a 42 éves ukrán származású operatőr és újságíró azért költözött Los Angelesbe, hogy filmes tanulmányokat folytasson, és mintegy 30 film és minisorozat forgatásában vett részt. A forgatáson történt halálos lövöldözés vitát váltott ki az amerikai filmipar biztonsági óvintézkedéseiről és különösen a kellék lőfegyverek használatáról.