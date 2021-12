Terrorizmus

A Moszad becsapta az iráni tudósokat, hogy segítsenek felrobbantani egy nukleáris létesítményt

Az izraeli hírszerző ügynökség, a Moszad szervezte meg egy nagy iráni nukleáris létesítmény lerombolását, és toborzott egy helyi tudósokból álló csapatot - jelentette a Jewish Chronicle.



"Legfeljebb 10 tudóst kerestek meg izraeli ügynökök, akik beleegyeztek, hogy áprilisban megsemmisítik a Natanzban lévő földalatti A1000-es centrifugacsarnokot" - állította a lap csütörtökön, hozzátéve, hogy az irániak azt hitték, hogy "nemzetközi disszidenscsoportoknak" dolgoznak.



Az állítólagos Moszad-akció során egyes robbanóanyagokat élelmiszerdobozokban csempésztek be a nukleáris létesítménybe, másokat pedig drónnal dobtak le, és a tudósok gyűjtötték be őket.



Az üzem április 11-i megsemmisítése a Jewish Chronicle szerint "káoszt okozott az iráni vezetés legmagasabb szintjein", késleltette "a bomba felé vezető haladást", és akár kilenc hónapra megbénította a komplexumot.



Az újság azt állítja, hogy ez egyike volt a három "összefüggő Moszad-műveletnek, amelyek egy 11 hónapos szabotázs-periódus alatt zajlottak Iránban".



Az elsőre 2020 júliusában került sor, és a natanzi komplexumot célozta meg, a harmadik 2021 júniusában pedig "egy quadcopteres támadás volt az Iráni Centrifuga Technológiai Vállalat ellen".



"A három műveletet együttesen 18 hónapon keresztül tervezte meg egy 1000 műszaki szakemberből, elemzőből és kémből álló csapat, valamint több tucatnyi ügynök a helyszínen" - olvasható a cikkben.



A jelentés egy nappal azután jelent meg, hogy Naftali Bennett izraeli miniszterelnök az Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel folytatott megbeszélésén a 2015-ös atomalku felújításáról szóló tárgyalások "azonnali beszüntetésére" szólított fel Iránnal. Azt állította, hogy Teherán "nukleáris zsarolást" alkalmaz tárgyalási taktikaként. Irán következetesen tagadja, hogy atomfegyverkezési ambíciói lennének, és kitart amellett, hogy urándúsítása kizárólag polgári célokat szolgál.



Irán korábban Izraelt tette felelőssé a natanzi atomerőmű felrobbanásáért, és gyanúsítottként megnevezte Reza Karimit, aki "órákkal az incidens előtt" elhagyta az országot. Az iráni hatóságok nem kommentálták a Jewish Chronicle beszámolóját.



Miután Donald Trump korábbi amerikai elnök egyoldalúan felhagyott a 2015-ös közös átfogó cselekvési tervről szóló megállapodással (JCPOA), és újra bénító szankciókat vezetett be, Irán az egyezményben megállapított korlátokon túlmenően elkezdett uránt dúsítani, ami aggodalmat keltett a Nyugaton. Az ország azt állítja, hogy nem hajlandó beleegyezni a megállapodás újjáélesztésébe, hacsak nem oldják fel az ellene hozott összes szankciót.