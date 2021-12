Koronavírus-járvány

Berlin nyitva tartja a szórakozóhelyeket, de betiltja a táncot

Jövő szerdától nem lehet többé táncolni a német főváros éjszakai klubjaiban, mivel a város hatóságai megszigorítják a csavarokat a Covid-19-es esetek számának növekedése miatt.



A döntés a berlini szenátus pénteki rendkívüli ülésén született. A klubok és diszkók azonban továbbra is nyitva maradnak, bár nagyrészt a jogi formaságok miatt, amelyek egyelőre megakadályozzák, hogy a hatóságok teljesen bezárják ezeket a szórakozóhelyeket.



A német regionális és szövetségi hatóságok azonban csütörtökön megállapodtak abban, hogy a közeljövőben a kluboknak be kell szüntetniük a működést, amint a hétnapos fertőzési arány meghaladja a 350-et 100 ezer lakosra vetítve egy adott régióban. Berlin jelenleg nagyjából 360-nál tart.



Az éttermek és kocsmák is nyitva tarthatnak egyelőre, bár új irányelveket vezettek be a társadalmi távolságtartásra vonatkozóan, amelyek többek között kevesebb asztalra szólítanak fel. A november közepén bevezetett szabályok szerint ezek a nyilvános helyek csak azok számára nyitottak, akik vagy be vannak oltva, vagy nemrég épültek fel a Covidból.



A jövő héten életbe lépő új szabályozás a nagyszabású rendezvényeken részt vevők számát is tovább korlátozza: a szabadtéri helyszíneken 5000 főben, a beltéri rendezvényeken pedig ennek felében állapítják meg a felső határt. Ez vonatkozik a profi labdarúgó-mérkőzésekre is.



A zártkörű rendezvények esetében, ahol legalább egy nem beoltott személy vesz részt, a határérték egy háztartás plusz két további személy lesz. Az intézkedéseket kommentálva Michael Müller, Berlin megbízott polgármestere azt mondta, hogy az "oltottaknak és a gyógyultaknak egyértelműen több szabadságuk van". Azonban még ha a résztvevők mindegyike e két kategória valamelyikébe tartozik is, akkor sem gyűlhetnek össze 1000 főnél nagyobb csoportokban a szabadban és 500 főnél nagyobb csoportokban a zárt térben.



A berlini tömegközlekedési eszközökön az oltáson és a gyógyultakon túl a maszk is kötelező minden utas számára, és jövő héttől a berlinieknek nemcsak a vonaton, hanem a peronon várakozás közben is viselniük kell majd.