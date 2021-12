Konfliktus

Irán azzal fenyegetőzik, hogy kiveri Amerika fogait

A külföldi hadműveletekre szakosodott iráni Qudsz Erők vezetője követelte, hogy az Egyesült Államok vonuljon ki a térségből, és fogadkozott, hogy megalázza a világ legerősebb hadseregét, ha az rossz lépést tesz Teherán ellen.



Esmail Qaani dandártábornok, az Iszlám Forradalmi Gárda elit alakulatának és a Qudsz Erők parancsnoka csütörtökön tartott beszédében megfogadta, hogy folytatja hazája védelmét, miközben az iráni média szerint dicsérte a "mártírhalált haltakat".



Washington felé irányítva megjegyzéseit, Qaani azt mondta, hogy az USA-nak fel kell készülnie egy olyan megaláztatásra, amely rosszabb, mint amit Afganisztánban tapasztaltak, miközben felszólította Amerikát, hogy egyszer és mindenkorra vonuljon ki a régióból.



Qaani azt állította, hogy az USA évek óta szankciókkal nyomorítja meg Iránt, de ez a tendencia most megfordult, és most az amerikaiak lesznek a szenvedő alanyok. Megemlítve Irán fejlődését mind a haditechnikai eszközök, mind más technikai fejlesztések terén, a parancsnok azt mondta, hogy az Egyesült Államok tudja, hogy "ha a legkisebb lépést is megteszi Irán ellen, kiverik minden egyes fogát."



Az Egyesült Államok és Irán közötti kapcsolatok nem javultak azóta, hogy az év elején Joe Biden került az elnöki székbe. Donald Trump korábbi elnök szinte végignézte a kapcsolatok megromlását, amikor 2018-ban egyoldalúan felmondta az Obama-kormányzat idején kötött atomalkut, és bénító szankciókat léptetett életbe Teheránnal szemben.



Az Egyesült Államok és Irán közötti, a Teherán nukleáris ambícióit korlátozó 2015-ös megállapodás feltételeihez való visszatérésre tett kísérletek egyelőre nem valósultak meg.