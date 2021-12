Koronavírus-járvány

Karácsonyi partik után tör ki a világ legnagyobb Omicron-járványa

Legalább 60 ember megfertőződött koronavírussal egy norvégiai céges karácsonyi partin, amelyen egy nemrég Dél-Afrikából érkezett férfi vett részt. Orvosszakértők attól tartanak, hogy az ok az új szupermutáns Omicron-változat lehet.



Ha beigazolódik az Omicron diagnózis, az lenne a világ eddigi legnagyobb járványkitörése az új koronavírustörzsből. A Scatec, egy megújuló energiával foglalkozó vállalat mintegy 120 alkalmazottja múlt pénteken karácsonyi ünnepségre gyűlt össze a norvég fővárosban, Oslóban található Louise étteremben és bárban.



Az egyik vendég nemrég tért haza Dél-Afrikából, ahol pár hete fedezték fel az Omicron változatát - jelentette csütörtökön az NRK televízió. Az azonban még nem világos, hogy ez a személy Omicron-fertőzött-e, vagy ő volt a "nulladik beteg" a karácsonyi partival kapcsolatos esetekben.



Az alkalmazottak állítólag egy zárt helyiségben buliztak, majd később elvegyültek más emberek között, amikor az étterem éjszakai klubbá alakult át.



A szuperfertőzővé vált parti eredményeként akár 60 ember is megfertőződhetett a koronavírussal - közölték újságírókkal a helyi egészségügyi tisztviselők. A legtöbben a Scatec alkalmazottai voltak, de több, a céghez nem kapcsolódó személy is megbetegedett.



"Még nem erősítették meg véglegesen, de nagyon erős jelek utalnak arra, hogy az Omicronról van szó ebben a nagyszámú fertőzésben" - mondta Jorum Thaulow, aki a nyugat-oszlói járványkövető csoportot vezeti, az Avisa Oslónak.



A fertőzöttek közül legalább 41 oslói lakos volt, mondta Thaulow, hozzátéve, hogy azt mondták nekik, hogy hét napig maradjanak önkéntes karanténban. Közeli kapcsolataiknak szintén tíz napig karanténban kell maradniuk, ha tüneteket mutatnak.



Tine Ravlo, a Frogner kerület helyettes infekciókontroll főorvosa szintén jelezte, hogy a fertőzések valószínűleg Omicron-fertőzések voltak. Elmondta, hogy a partizókból származó mintákat elküldték szekvenálásra, hogy megerősítsék, melyik Covid-törzsről van szó.



Szerdáig mintegy 60 megerősített Omicron megbetegedést jelentettek egy tucat európai országból. Az EU egészségügyi ügynöksége, az ECDC csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy matematikai modelljei szerint az új mutáns törzs "az elkövetkező néhány hónapban az EU/EGT-ben az összes SARS-CoV-2 fertőzés több mint felét okozhatja".