Katonai lőszerek brutális mennyisége tűnt el

Bár az amerikai hadsereg minden haderőnemében kitart amellett, hogy a robbanóanyagoknak csak egy elenyésző százaléka vész el vagy lopják el a készleteikből, az AP vizsgálata szerint a gránátok, a C4-esek, sőt a rakéták eltűnése gyakran figyelmen kívül marad.



Miközben 2010 óta több mint 2000 katonai lőfegyver eltűnését vizsgálták, az eltűnt robbanóanyagoknak is utána néztek. A csütörtökön közzétett jelentés szerint az amerikai hadsereg 1900 esetet tartalmazó listával tért vissza, amelynek "körülbelül a felét" állításuk szerint megtalálták, illetve a lőszerek 99,999984%-áról megfelelő elszámoltathatóságot tartottak fenn.

An @AP investigation has found that a range of explosives - TNT, armor-piercing grenades, plastic explosives, even rockets - have been stolen from or lost by the U.S. armed forces over the past decade. https://t.co/8ZhFHbmz8E