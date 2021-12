Koronavírus-járvány

Az EU törölte Jordániát és Namíbiát a járványügyi szempontból biztonságos országok jegyzékéből

Az az ország számít biztonságosnak, ahol az új koronavírus-fertőzöttek számának növekedése az Európai Unió átlagához közeli, vagy annál kisebb mértékű. 2021.12.02

Az Európai Unió a koronavírus-járvány globális helyzetével kapcsolatban felülvizsgálta a járványügyi szempontból biztonságos országok listáját, és törölte Jordániát és Namíbiát azon országok közül, ahol feloldhatók az utazási korlátozások.



Az Európai Unió első alkalommal 2020. június végén tette közzé az akkor tizennégy országot felsoroló listáját. Ezen jelenleg Argentína, Ausztrália, Bahrein, Chile, Dél-Korea, az Egyesült Arab Emírségek, Indonézia, Kanada, Katar, Kolumbia, Kuvait, Uruguay, Új-Zéland, Peru, Ruanda és Szaúd-Arábia szerepel.



Az ajánlás alapján a listán szereplő országok állampolgárai esetében az uniós tagállamoknak fokozatosan fel kell oldaniuk a nem alapvető beutazásra vonatkozó korlátozásaikat.



A listán nem szereplő országokból az Európai Unióba irányuló, nem alapvetően szükséges utazásokra ideiglenes utazási korlátozások vonatkoznak. Ettől függetlenül a tagállamoknak lehetőségük van feloldani az ideiglenes korlátozásokat olyan utazók esetében, akik az oltás teljes adagját megkapták.



A Kínára vonatkozó korlátozásokat az Unió akkor oldja fel, ha az kölcsönös, azaz Kínában is megtörténik. Ez az elv érvényes Kína különleges közigazgatási területeire, Hongkongra és Makaóra is.



Andorra, Monaco, San Marino, a Vatikán, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc állampolgárai jelenleg korlátozások nélkül utazhatnak be az Unióba.



Az az ország számít biztonságosnak, ahol az új koronavírus-fertőzöttek számának növekedése az Európai Unió átlagához közeli, vagy annál kisebb mértékű.



Az Európai Unió Tanácsa ajánlása jogilag nem kötelező erejű. Az ajánlásban foglaltak végrehajtásáért továbbra is a tagállami hatóságok felelősek. A tagállamok - a teljes átláthatóság biztosítása mellett - csakis fokozatosan oldhatják fel a felsorolt országokra vonatkozó utazási korlátozásokat.



Egy-egy tagállam nem határozhat úgy, hogy valamely, a jegyzéken nem szereplő, Unión kívüli országra feloldja az utazási korlátozásokat azelőtt, hogy erről összehangolt döntés születne - tették hozzá.



Az uniós tanács kéthetente felülvizsgálja és adott esetben frissíti a listát.