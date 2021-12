Oroszország

Putyin elrendelte a bányabiztonsági rendszabályok megszigorítását

Elrendelte az orosz szénbányák biztonsági rendszabályainak felülvizsgálatát és megszigorítását csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön, egy héttel azt követően, hogy egy szibériai bányarobbanás 51 emberéletet követelt.



A Kemerovo megyei Belovo város közelében lévő Lisztvjazsnaja szénbányájából még mindig nem sikerült felszínre hozni az összes áldozat holttestét.



"Az előzetes adatok szerint a balesetet számos biztonsági szabálysértés okozta" - mondta Putyin a tragédia ügyében tartott tanácskozáson.



Az elnök szerint a Lisztvjazsnaja vezetősége rendszeresen eltitkolta a gázveszélyhelyzeteket, és meghamisította az érzékelők által mért adatokat. Putyin követelte a biztonsági szabályokat semmibe vevő bányatulajdonosok felelősségre vonását. Kezdeményezte a veszélyes bányák bezárását fedező felszámolási alap létrehozását.



"Azt már most állítani lehet, hogy miközben papíron minden simán ment a bányában, a valóságban hibák voltak az áramellátásban és a metánmérők érzékelőiben, a bányában dolgozók helymeghatározó rendszerét nem korszerűsítették. A dolgozókat egyéni védőfelszerelés nélkül engedték be a bányába, és előfordult, hogy egyes ellenőrző berendezések által mért adatokat eltitkolták " - hangoztatta a tanácskozáson Jegor Krasznov főügyész.



Rámutatott, hogy a munkát a megnövekedett metánkoncentráció ellenére sem állították le.



Szergej Civiljov kemerovói kormányzó arról számolt be, hogy a Kuznyecki-medence bányáiban a múlt heti baleset után elvégzett biztonsági ellenőrzések során több mint 600 szabálytalanságot fedeztek fel, de köztük egyetlen olyan sem volt, amely miatt, egészségkárosodási veszély címén le kellett volna állítani a munkát.



Kemerovo megyében a legutóbbi, a Raszpadszkaja bányában bekövetkezett nagy robbanás 2010-ben 91 ember halálát okozta. Négy évvel korábban egy másik detonáció 110-ét.



A Lisztvjazsnaja bánya tulajdonosa az SZDSZ-Ugol vállalaté, amely felerészben Mihail Fegyajev helyi üzletember és 25-25 százalékban két társa, Vlagyimir és Andrej Grigyin ellenőrzése alatt áll. A tulajdonosok szombaton kiadott nyilatkozatukban azt mondták, hogy az életüket vesztett bányászok és bányamentők hozzátartozói fájdalomdíjat kapnak, és megtérítik családi kölcsöneiket is.



A bánya három vezetőjét a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása, két biztonsági felügyelőt pedig bűnös gondatlanság vádjával letartóztattak.