Koronavírus-járvány

Kitiltják az oltatlanokat a kiskereskedelmi üzletekből Németországban

Kitiltják az oltatlanokat a kiskereskedelmi üzletekből Németországban - jelentette be Angela Merkel ügyvezető kancellár csütörtökön Berlinben.



A szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetőinek tanácskozásán hozott döntés szerint valamennyi tartományban bevezetik, hogy az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid-19) elleni védőoltással nem rendelkezők kizárólag az alapellátást biztosító boltokba léphetnek be.



A vírus terjedésének lassításához egy sor további korlátozást is bevezetnek, mert a Covid-19 miatt kórházba kerülők nagy száma miatt veszélybe került az egészségügyi ellátórendszer teljesítőképessége. Ebben a helyzetben közös erőfeszítéssel, a "nemzeti szolidaritás" eszközével minél gyorsabban meg kell törni a járvány eddigi legerősebb, negyedik hullámát - emelte ki Angela Merkel.



Ismertette, hogy előmozdítják az általános oltási kötelezettség ügyét is. Felkérik a Német Etikai Tanácsot (Deutscher Ethikrat), hogy az év végéig dolgozzon ki állásfoglalást, amelynek alapján meg lehet vitatni és el lehet dönteni az ügyet a szövetségi parlamentben (Bundestag). A kötelezettséget februártól vezethetik be.



Az új szabályok közé tartozik, hogy az oltatlanokat a kulturális és más szabadidős intézményekből is kitiltják. Így nem járhatnak például moziba vagy uszodába. A tartományok választhatják azt is, hogy az oltással rendelkezőket és a fertőzésen igazoltan átesett embereket is csak friss negatív vírusteszt lelettel engedhetik be.



Az oltatlanok elszigetelését szolgálja az a szabály is, hogy egy-egy háztartás tagjai legfeljebb egy további háztartás maximum két tagjával tölthetik együtt az időt, ha van a csoportban oltatlan.



Mindenkire vonatkozó korlátozás egyebek mellett, hogy szilveszterkor és újévkor tilos a gyülekezés és a tűzijátékok használata. Korlátozzák a tömegrendezvényeket is, zárt térben a helyiség befogadóképességének legfeljebb 50 százalékát lehet kihasználni és maximum ötezer embert lehet beengedni. A szabad ég alatt tartott rendezvényeken legfeljebb 15 ezer ember vehet részt. Az oltatlanokat a tömegrendezvényekről is kitiltják.



Az ügyvezető - valamint a várhatóan december 8-án hivatalba lépő új - kormány és a 16 tartomány vezetőinek tanácskozásán összeállított katalógus a minimálisan kötelező szabályokat tartalmazza. Szigorúbb előírásokat minden tartomány bevezethet.

A negyedik hullám megtörését szolgáló erőfeszítések másik fő iránya az oltási kampány felgyorsítása. A tervek szerint az eddigi 124,4 millió adag után karácsonyig további 30 millió adag oltást adnak be. A törvényi szabályozás átalakításával lehetővé teszik, hogy gyógyszerészek és fogorvosok is beadhassák a Covid-19-től védő oltást - ismertették Angela Merkel, Olaf Scholz jövendő kancellár és a miniszterelnöki konferencia (MPK) - a járványügyi védekezés gyakorlati ügyeiért felelős tartományi kormányfők egyeztető testülete - vezetőinek közös tájékoztatóján.



Az első háromnál nagyságrendekkel erősebb negyedik hullám az utóbbi napokban enyhült. Az adatok arra utalnak, hogy megkezdődhetett a tetőzés. Ezt jelzi, hogy a legfontosabb mutatók között számon tartott hétnapi fertőzésgyakoriság - az egy hét alatt regisztrált új fertőződések százezer lakosra vetített száma - a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) csütörtöki adatai szerint harmadik napja csökken, 439,2-en áll. A csúcs 452,4 volt, hétfőn regisztrálták. A negyedik hullám erejét jelzi, hogy a mutató értéke az első három hullám idején egyszer sem haladta meg a 200-at.



A hétnapi fertőzésgyakoriság mellett a napi új regisztrált fertőződések száma is csökkent. Az utóbbi 24 órában 73 209 ember szervezetében mutatták ki a vírust, ez csaknem 4 százalékkal kevesebb az egy héttel korábbi 75 961-nél. Az új esetekkel együtt 5 977 208 fertőződést regisztráltak a járvány tavaly tavaszi kezdete óta. A Covid-19-cel összefüggésben egy nap alatt 388 halálesetet regisztráltak, a járvány áldozatainak száma így 102 178-ra emelkedett Németországban.



A járvány miatt a kórházakra nehezedő teher továbbra is gyorsan növekszik. Az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) legutóbbi, szerdai adatai szerint 4690 embert ápolnak a Covid-19 miatt a németországi intenzív osztályokon. Ez ugyan bő ezerrel elmarad a járvány második hullámának legnehezebb szakaszában, tavaly karácsonykor mért 5762-es csúcstól, de 690-nel több az egy héttel korábbi 4070-nél. A kimutatás szerint országszerte 22 219 intenzív ágyat üzemeltetnek, és ezek csupán nagyjából 10 százaléka, 2301 ágy szabad.