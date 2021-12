Koronavírus-járvány

Kitiltják az oltatlanokat a kiskereskedelemmi üzletekből Németországban

Kitiltják az oltatlanokat a kiskereskedelmi üzletekből Németországban - jelentette be Angela Merkel ügyvezető kancellár csütörtökön Berlinben.



A szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetőinek tanácskozásán hozott döntés szerint valamennyi tartományban bevezetik, hogy az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid-19) elleni védőoltással nem rendelkezők kizárólag az alapellátást biztosító boltokba léphetnek be.



A vírus terjedésének lassításához egy sor további korlátozást is bevezetnek, mert a Covid-19 miatt kórházba kerülők nagy száma miatt veszélybe került az egészségügyi ellátórendszer teljesítőképessége. Ebben a helyzetben közös erőfeszítéssel, a "nemzeti szolidaritás" eszközével minél gyorsabban meg kell törni a járvány eddigi legerősebb, negyedik hullámát - emelte ki Angela Merkel.



Ismertette, hogy előmozdítják az általános oltási kötelezettség ügyét is. Felkérik a Német Etikai Tanácsot (Deutscher Ethikrat), hogy az év végéig dolgozzon ki egy állásfoglalást, amelynek alapján meg lehet vitatni és el lehet dönteni az ügyet a szövetségi parlamentben (Bundestag). A kötelezettséget februártól vezethetik be.