Koronavírus-járvány

Egy szardíniai repülőjárat összes utasát karanténba helyezték az omikron vírusváltozat miatt

Kéthetes karanténba helyezték a Roma-Cagliari repülőjárat egyik gépének mind a százharminc utasát, miután egyikük pozitívnak bizonyult a Dél-Afrikából terjedő szupervariáns miatt - közölték a szardíniai egészségügyi hatóságok csütörtökön. December 16-tól megkezdődik a 11 év alatti gyerekek oltása.



A megbetegedett utas Dél-Afrikából Hollandián keresztül először Rómában szállt le, majd innen Cagliariba folytatta útját.



Vasárnap érkezett meg a szardíniai városba, ahol napokkal később pozitívnak bizonyult a vírustesztje. Jelzésére az egészségügyi hatóságok felkutatták a többi utast, és mindenkit karanténba helyeztek. Egyelőre nem azonosítottak további fertőzést, de hétfőn ismét tesztelik őket.



Korábban egy öttagú családot helyeztek karanténba a Nápolyhoz közeli Casertában, mivel a menedzser családfő Mozambikból visszatérve pozitívnak bizonyult az Olaszországban szupervariánsként emlegetett omikron vírusváltozatra.



A római egészségügyi minisztérium bejelentése szerint az 5 és 11 év közötti gyermekek oltását, amely nem számít kötelezőnek, korábbra hozták, és december vége helyett már december 16-tól megkezdik.



A tárca cáfolta azt a korábbi sajtóértesülést, miszerint az iskolákban egy pozitív teszt esetén már az egész osztályt karanténba helyezik. Egyetlen beteg esetén még nem térnek át távoktatásra sem.



December 15-től kötelezőnek számít a harmadik oltás felvétele az egészségügyben dolgozók számára.



Az egész országban folyamatosan emelkednek a járványmutatók, szerdán, június óta először, ismét több mint száz olasz halt meg a fertőzés következményeként. Jelenleg Trentino-Alto Adigéban, valamint Friuli-Venezia Giulia tartományban vannak már érvényben szigorítások, közöttük a szabadtéren is kötelező maszkviselet. De például a tömegközlekedési eszközök használatát is kizárólag az oltottakra korlátozták, ami országosan majd december 6-tól lép életbe.



A kórházban kezelt betegek számának növekedése miatt Milánóban újranyitották a vásártéren kialakított Covid-19 kórházat.



Szicíliában csütörtöktől ismét kötelező a maszk szabadtéri használata. Nello Musumeci kormányzó bejelentette, hogy kötelezővé tette a PCR-tesztelést a migránsok számára is, attól függetlenül, hogy érkezésük után már két hetet karanténhajókon töltöttek el.