Koronavírus-járvány

A román kormányfő az egyházak támogatását kérte az oltáskampány felgyorsításához

Nicolae Ciuca román miniszterelnök egyházi elöljárókkal találkozott csütörtökön a bukaresti Coral-templomban, az ország legnagyobb zsinagógájában, hogy segítségüket kérje a koronavírus elleni oltási kampány felgyorsításához.



A megbeszélés után a kormányfő elmondta: azt kérték az ország lakosságának 99 százalékát képviselő 18 felekezet képviselőitől, hogy csatlakozzanak az emberek egészségének és életének megmentését célzó kormányzati erőfeszítésekhez. Az egyházaknak meghatározó a szerepük abban, hogy a bizalmat és a reményt táplálják az emberekben - mutatott rá Ciuca.



A miniszterelnök azt ígérte: folytatják a megkezdett párbeszédet a civil társadalom más képviselőivel is, hogy a járvány elleni küzdelem intézkedéseit minél szélesebb társadalmi egyetértésre, partnerségre építhessék. Az egyházak egybehangzó kérése az volt, hogy a kormány ne kösse zöld igazolvány felmutatásához a hívek részvételét a templomi szertartásokon. Ciuca erről azt mondta, hogy reményei szerint a koalíciós pártok év végéig elfogadják a digitális Covid-igazolvány használatára vonatkozó törvényt, amely kiegyensúlyozott, közegészségügyileg megalapozott, a fertőzési adatokra alapozott mechanizmust tartalmaz majd a védettségi igazolvány használatáról.



Romániában a lakosság 85 százalékát hívei között tudó ortodox egyház mindeddig ellentmondásosan viszonyult az oltáshoz, a médiában gyakran idézték az egyház több vírustagadó, oltásellenes képviselőjének álláspontját. A legismertebb közöttük Teodosie érsek, a dobrudzsai megyéket magában foglaló tomisi érsekség vezetője, aki rendszeresen szembeszegül a járványügyi korlátozásokkal, maszkviselési kötelezettséggel, a zöld igazolvány bevezetésével. De egy észak-romániai, Botosani megyei templomban arra is volt példa, hogy két ortodox pap egyszerűen letépte a maszkot a szertartás közben a hívekről és felszólította a beoltottakat, hogy hagyják el a templomot.



Az ortodox egyház hivatalos álláspontja egyébként az, hogy az ortodox hívők fogadják meg orvosaik tanácsát, illetve tartsák be az egészségügyi előírásokat. Dániel pátriárka, a romániai ortodox egyház feje azonban sosem buzdította arra egyházának tagjait, hogy olttassák be magukat, de ő maga is csak november végén szánta rá magát a vakcina felvételére.



A 19,3 milliós Romániában eddig 7 millió 755 ezer ember, a beoltható - 12 év feletti - lakosság 45,8 százaléka kapott legalább egy adag oltást. Az oltási hajlandóság látványosan megugrott, amikor a kormány bevezette a zöld igazolvány használatát az ügyfelek és látogatók számára - az élelmiszerboltok és gyógyszertárak kivételével - minden nyilvános zárt térben, majd ismét visszaesett, amikor a szenátusban elbukott az a törvénytervezet, amely előírta volna, hogy a veszélyhelyzet idején az alkalmazottak is csakis védettségi igazolvánnyal járhassanak be munkahelyükre.