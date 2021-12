Koronavírus-járvány

Gyengül a negyedik hullám Németországban

Tovább gyengült a koronavírus-járvány negyedik hulláma Németországban a csütörtöki adatok szerint, a kórházakra nehezedő teher viszont változatlanul fenyegeti az ellátórendszer teljesítőképességét, ezért újabb korlátozásokról döntenek az ügyvezető szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetőinek csütörtöki tanácskozásán.



Az új intézkedések egyik fő iránya az oltatlanok elszigetelése. A legnagyobb hatású új lépés várhatóan az lesz, hogy az egész országra kiterjesztik a Berlinben második hete alkalmazott szabályt, miszerint az oltatlanok csakis az alapellátást biztosító boltokba - élelmiszer-üzletekbe, patikákba, drogériákba - léphetnek be, és a kiskereskedelem összes többi területéről kitiltják őket.



A délután véget érő tanácskozáson - az előzetesen ismertetett részletek szerint - döntenek a többi között arról is, hogy kitiltják az oltatlanokat a közösségi élet egy sor színteréről. Az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid-19) elleni védőoltással nem rendelkezők így egész Németországban nem járhatnak majd például vendéglőbe, moziba és uszodába.



A másik fő irány az oltási kampány felgyorsítása. A tervek szerint az eddigi 124,4 millió adag után karácsonyig további 30 millió adag oltást adnak be. A szakértői jellemzések szerint nehezen megvalósítható terv sikere érdekében várhatóan döntenek egyebek mellett arról, hogy gyógyszerészek és fogorvosok is beadhatják az oltást.



Az első háromnál nagyságrendekkel erősebb negyedik hullám az utóbbi napokban enyhült. Az adatok arra utalnak, hogy megkezdődhetett a tetőzés. Ezt jelzi, hogy a legfontosabb mutatók között számon tartott hétnapi fertőzésgyakoriság - az egy hét alatt regisztrált új fertőződések százezer lakosra vetített száma - a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) csütörtöki adatai szerint harmadik napja csökken, 439,2-en áll. A csúcs 452,4 volt, hétfőn regisztrálták.



Csökkent a napi új regisztrált fertőződések száma is. Az utóbbi 24 órában 73 209 ember szervezetében mutatták ki a vírust, ez csaknem 4 százalékkal kevesebb az egy héttel korábbi 75 961-nél. Az új esetekkel együtt 5 977 208 fertőződést regisztráltak a járvány tavaly tavaszi kezdete óta. A Covid-19-cel összefüggésben egy nap alatt 388 halálesetet regisztráltak, a járvány áldozatainak száma így 102 178-ra emelkedett Németországban.



A járvány miatt a kórházakra nehezedő teher továbbra is gyorsan növekszik. Az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) legutóbbi, szerdai adatai szerint 4690 embert ápolnak a Covid-19 miatt a németországi intenzív osztályokon. Ez ugyan bő ezerrel elmarad a járvány második hullámának legnehezebb szakaszában, tavaly karácsonykor mért 5762-es csúcstól, de 690-nel több az egy héttel korábbi 4070-nél. A kimutatás szerint országszerte 22 219 intenzív ágyat üzemeltetnek, és ezek csupán nagyjából 10 százaléka, 2301 ágy szabad.