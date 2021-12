Koronavírus-járvány

Franciaország ismét fogad repülőjáratokat dél-afrikai országokból, de szigorít a belépési feltételeken

Kizárólag francia és uniós állampolgárok, valamint a légi személyzet és diplomaták közlekedhetnek e térség és Franciaország között. 2021.12.01 18:18 MTI

Franciaország szombattól újból engedélyezi a dél-afrikai térség tíz országából a repülőgépjáratokat, amelyeket a koronavírus új, omikron elnevezésű variánsának terjedése miatt korlátozott. Párizs azonban szigorú feltételekhez köti az enyhítést: kizárólag francia és uniós állampolgárok, valamint a légi személyzet és diplomaták közlekedhetnek e térség és Franciaország között.



Gabriel Attal kormányszóvivő a szerdai kormányülést követően bejelentette, hogy a dél-afrikai országokból beutazókat a repülőtéren letesztelik, pozitív eredmény esetén tíz, negatív eredmény esetén pedig hétnapos karanténra kötelezik őket. A kötelezettség megszegése 1000-1500 eurós pénzbírságot von maga után.



Franciaország pénteken hét dél-afrikai ország (Dél-afrikai Köztársaság, Namíbia, Lesotho, Botswana, Eswatini, Zimbabwe és Mozambik) irányából függesztette fel a repülőjáratokat, majd Malawiból, Zambiából és Mauritius szigetéről is.



A kormány a tíz ország számára újfajta, skarlát színű kategóriát hoz létre a kockázatosnak besorolt országok sorában. Ezekbe az államokba nem engedélyeznek sem hivatalos célú, sem turisztikai jellegű látogatást, ahogyan a családlátogatást és a tanulmányutakat is átmenetileg felfüggesztették.



A kormányszóvivő azt is elmondta, hogy az Európai Unió területén kívülről érkezőknek ezentúl 48 óránál nem régebbi, negatív PCR-tesztet kell bemutatniuk a Franciaországba történő belépéskor, még akkor is, ha be vannak oltva a koronavírus ellen.



Az uniós országból érkezőknek továbbra is az európai védettségi igazolást kell bemutatniuk, a be nem oltottak negatív tesztje nem lehet 24 óránál régebbi.



Gabriel Attal elárulta, hogy a kormányülésen felmerült a kérdés, hogy nem kellene-e az oltással rendelkezőktől is megkövetelni a negatív tesztet. A francia kormány európai együttműködést sürget a kérdésben, és a kormányszóvivő tájékoztatása szerint a döntés még a héten megszülethet.



Franciaországban a kutatások alapján még nem bizonyított a koronavírus omikron nevű változatának megjelenése, de a kormányszóvivő szerint már 13 gyanús esetet vizsgálnak.



A fertőzések napi esetszáma az elmúlt három hétben gyors emelkedésnek indult: míg a múlt hét végén 17 ezer volt a napi átlag, az elmúlt hét napban már csaknem 30 ezer, kedden pedig több mint 47 ezer volt a vírusfertőzéssel diagnosztizáltak száma, amire tavasz óta nem volt példa. A 100 ezer lakosra jutó fertőzöttek országos átlaga 306 fő, az egy héttel ezelőtti 190-hez képest. A kórházba kerülők száma is emelkedik, az elmúlt hét napban negyven százalékkal több betegfelvétel történt, mint a megelőző héten: a 10 ezer kórházban ápolt fertőzött közül 1800 állapota súlyos a két hónappal ezelőtti ezerhez képest.

Az oltásra jogosultak 90 százaléka felvette a koronavírus elleni oltás legalább első adagját, ez a teljes lakosság 77 százalékának felel meg. Mindkét adagot a teljes lakosság 75 százaléka kapta meg. A harmadik oltás kampánya szombaton kezdődött a 18 éven felüliek számára.