Koronavírus-járvány

Parazitaölővel próbálták kezelni a koronavírust, kórházba kerültek

A kassai Louis Pasteur Kórházban jelenleg két olyan beteget is ápolnak, akik súlyos ivermectinmérgezést kaptak, miután a lovaknál és marháknál használt parazitaölővel próbálták kezelni a koronavírus-fertőzést - írja a hazipatika.com az Új Szóra hivatkozva.



Az egészségügyi szakportál megjegyzi, hogy az Egyesült Államokban már korábban megkongatták a vészcsengőt, amiatt, hogy sokan tévesen azt hitték, egy állatgyógyászati készítménnyel megelőzhetik vagy otthon kikezelhetik a koronavírus-fertőzést. A trend begyűrűzött Európába is, és Szlovákiában már komoly gondot okoz.



A kassai kórház tájékoztatása szerint a két páciensnél ezerszeres túladagolást állapítottak meg, egyikük pedig életveszélyes állapotban van, súlyos idegrendszeri károsodásokat szenvedett. Az ivermectin az embereknél májkárosodást, idegrendszeri problémákat, tudatzavart és agresszivitást is okozhat. "Ez nem COVID-19 elleni gyógyszer és nem is lesz az soha. Semmilyen tudományos kutatás nem tudta ezt alátámasztani" - idézi a portál a szakértőket.