Tragikus hajóbaleset Nigériában: 29 ember halt meg, többségük gyermek

Elsüllyedt egy túlterhelt hajó kedden este Nigéria északi részén, 29 ember meghalt, többségük gyerek, további 13 embert pedig eltűntként tartanak nyilván - közölték szerdán a helyi hatóságok.



Saminu Abdullahi, az észak-nigériai Kano tagállam tűzoltóságának szóvivője szerint hét embert sikerült kimenteni, szerda reggelig 29 holttestet találtak, a többieket keresik. Az áldozatok többsége nyolc és 15 év közötti gyermek.



A hajó azért süllyedt el, mert túl volt terhelve, 12 embert tudott volna szállítani, de a kapitány számos gyermeket is felvett ezen felül - tette hozzá a szóvivő.



A gyermekek a badaui Korán-iskola tanulói voltak, és a folyó túlpartján fekvő Bagwai városába tartottak, ahol Mohamed próféta születésnapja alkalmából rendezett vallási szertartásra igyekeztek.



A múlt hónapban hét lány fulladt a vízbe, miután csónakjuk felborult a szomszédos Jigawa államban, májusban pedig több mint száz halálos áldozata volt hasonló balesetnek az észak-nyugati Kebbi államban.



A nigériai folyókon gyakoriak a hajótörések. A hajók túlzsúfoltsága és karbantartásuk hiánya miatt, de a biztonsági szabályok be nem tartása és a rossz időjárás is közrejátszanak ezekben a balesetekben.