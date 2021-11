Koronavírus-járvány

Vezető orosz tudós: az új Omicron-változat véget vethet a Covid-19 világjárványnak

A Covid-19 új mutáns törzse, amely a vakcinákkal szembeni ellenállástól való félelmet keltett, járattörléseket okozott és a tőzsdét zuhanórepülésbe taszította, valójában hozzásegíthet a világjárvány végéhez - állítja egy orosz virológus.



A KP című moszkvai lapban hétfőn megjelent interjúban Anatolij Altshtein, az orosz Szputnyik V oltás úttörőjeként működő Gamaleja Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet virológusa elmondta, hogy az még mindig nem világos, hogy az új Omicron variáns mennyire halálos vagy fertőző lehet. Szerinte még ha gyorsabban is terjed, mint elődje, a Delta néven ismert változat, hónapokba telhet, mire a pandémia uralkodó formájává válik.



Még ha ez meg is történik, mondta, nem egyértelmű, hogy az Omicron a jelenleginél nagyobb halálozási arányt jelent. "Jelenleg van okunk azt gondolni, hogy az Omicron változat kevésbé patogén" - folytatta, vagyis kevésbé képes káros fertőzést okozni.



A hipotézis mögött álló tudományt magyarázva Altshtein elmondta, hogy "már látjuk, hogy az Omicron sok mutációt tartalmaz, többet, mint a Delta. Több mint harmincezer a mutáció a tüskefehérje egyetlen génjében. Ez túl sok, és ez azt jelenti, hogy a vírusnak instabil a genomja. Általában az ilyen fertőző ágensek kevésbé veszélyesek, mert evolúciósan a túl sok mutáció a vírus betegséget okozó képességének gyengüléséhez vezet.



A professzor szerint, ha ez a szabály igaz, akkor az Omicron csak az esetek kis hányadában lenne halálos, és olyan lenne, mint más gyakori szezonális fertőzések.



Hangsúlyozta, hogy még mindig keveset értünk az új variánsról, amelyet dél-afrikai tudósok fedeztek fel a múlt héten, és hogy a legjobb, ha óvatosak vagyunk, amíg a jellemzőit kutatják.



Egyes országok, köztük Japán és Izrael, bejelentették, hogy minden külföldi utazót kitiltanak.



"Nem attól kell tartanunk, hogy az Omicron variáns széles körben elterjedt" - mondta Altshtein professzor - "hanem attól, hogy kiderülhet, hogy ez a legpatogénebb variáns, ami súlyosbítja a fertőzést".



Oroszországban több hete szinte minden nap rekordszámú Covid-19-es halálesetet regisztráltak, mivel az ország az esetek számának ugrásszerű növekedésével küzd. A kormány szerint a növekvő halálozási arány annak tudható be, hogy a lakosságnak csak mintegy 40%-a van beoltva, és arra ösztönzi a polgárokat, hogy jelentkezzenek az oltásokra. Az ország parlamentje most olyan javaslatokat mérlegel, amelyek szerint a tömegközlekedést használók, az éttermekben és kávézókban étkezők, illetve a tömegrendezvényeken résztvevők számára kötelezővé kellene tenni az oltás igazolását országszerte.