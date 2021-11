Koronavírus-járvány

Hollandiában már a dél-afrikai hatóságok bejelentése előtt felfedezték az omikront

A világ számos országa felfüggesztette a dél-afrikai régióból érkező repülőgépek fogadását, mások az onnan érkező utasokra vonatkozó beutazási szabályokat szigorították. 2021.11.30 16:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hollandiában már a Dél-afrikai Köztársaság bejelentése és az onnan induló járatok érkezése előtt azonosították a koronavírus omikron nevű variánsát - közölte a holland közegészségügyi intézet (RIVM) kedden.



A holland közegészségügyi intézet tájékoztatása szerint az omikront két, november 19-én és november 23-án vett vizsgálati mintában is kimutatták Hollandiában. Arról, hogy az érintettek jártak-e Dél-Afrikában, még nincsenek információk - közölték.



Emlékeztettek, egy Johannesburgból és egy Fokvárosból induló járaton legalább 14, a koronavírus új változatát hordozó ember érkezett Hollandiába november 26-án.



A világ számos országa felfüggesztette a dél-afrikai régióból érkező repülőgépek fogadását, mások az onnan érkező utasokra vonatkozó beutazási szabályokat szigorították. Az Európai Bizottság pénteken a légiközlekedés leállítását javasolta a tagországoknak a dél-afrikai régióból és valamennyi érintett országból, hogy korlátozzák a vírus terjedését.



A Dél-afrikai Köztársaság illetékes hatóságai csütörtökön számoltak be arról, hogy az országban a koronavírus új variánsát fedezték fel, amely akkor a B.1.1.529 nevet kapta. A közlés szerint az új variáns aggodalomra ad okot, mert könnyebben kikerülheti a szervezet immunválaszát, valamint gyorsabban terjed. Szakértők szerint az új változat mutatja az eddigi legnagyobb számú mutációt az eredeti koronavírus-variánshoz képest, és most elsősorban azt kell vizsgálni, hogy át tud-e valamilyen mértékben hatolni a koronavírus ellen jelenleg használatos oltóanyagok nyújtotta védelmen.