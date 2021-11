Koronavírus-járvány

Ismét PCR-tesztet kell végeztetniük érkezésük után a külföldről Angliába utazóknak

A kedden életbe lépett új szabályozás alapján ismét PCR típusú koronavírus-szűrésnek kell alávetniük magukat érkezésük után mindazoknak, akik külföldről Angliába utaznak, és a negatív teszteredmény megérkezéséig a beutazóknak tartózkodási helyükön elkülönítésben kell maradniuk.



A brit kormány a koronavírus újonnan azonosított omikron változatának megjelenése miatt hozta meg ezt az elővigyázatossági döntést.



Az új szabályozás - amelyet Boris Johnson brit miniszterelnök szombaton jelentett be - kedden brit idő szerint hajnali 4 órakor, közép-európai idő szerint 5 órakor lépett életbe.



Johnson a módosítást bejelentő sajtótájékoztatóján nyomatékkal hangsúlyozta, hogy a kormány a korábbi szigorú zárlatok idején alkalmazott gyakorlattól eltérően nem fogja ismét leállítani a külföldi utazásokat, az intézkedés csak a külföldről érkezők tesztelési kötelezettségeit érinti.



A PCR-tesztet legkésőbb az angliai érkezés utáni második nap végéig kell elvégezniük a beutazóknak. Az érkezés napja a szabályozás értelmében a nulladik napnak számít.



A teljesen beoltott beutazók számára október végén szűnt meg az angliai érkezés után elvégzendő, kijelölt laboratóriumokba visszaküldendő PCR-koronavírusteszt kötelme, és ehelyett a jóval olcsóbb, néhány perc alatt eredményt mutató gyorsteszt (lateral flow test) elvégzése is elégséges volt.



Ezt a könnyítést függesztette fel a brit kormány a kedd hajnalban érvénybe lépett intézkedéssel.



A PCR-tesztet a beutazóknak a brit kormány által jóváhagyott egészségügyi magánszolgáltatóktól kell megrendelniük, a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) ingyenes koronavírus-szűrési szolgáltatását beutazási célokra nem lehet használni. A teszteket a https://www.find-travel-test-provider.service.gov.uk/vaccination-status brit kormányzati honlapon feltüntetett szolgáltatóktól lehet megrendelni.



A megrendelést igazoló referenciaszámot fel kell tüntetni a beutazás előtt kötelezően kitöltendő utasazonosító űrlapon (passenger locator form).



Az angliai érkezés utáni második nap végéig elvégzendő PCR-tesztet azoknak az utasoknak is meg kell rendelniük és ki kell fizetniük, akik két napnál kevesebb időt töltenek Angliában.



Ugyancsak keddtől a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben mindenkinek maszkot kell viselnie.



A rendelkezés a vendéglátóhelyekre nem terjed ki.



A brit kormány kéri emellett, hogy azok is vonuljanak elkülönítésbe, akiknek közvetlen környezetében valakinél az omikron koronavírus-változat jelenlétét mutatják ki. Ez mindenkire vonatkozik, függetlenül attól, hogy az érintettek hány dózist kaptak a koronavírus elleni oltásból.

Boris Johnson hangsúlyozta, hogy elővigyázatossági és átmeneti intézkedésekről van szó, amelyeket három hét múlva - amikor az új vírusváltozatról már sokkal többet lehet majd tudni - felülvizsgálnak.



A brit miniszterelnök hozzátette: teljesen biztos abban, hogy az idei karácsony sokkal jobb lesz, mint a tavalyi, amikor a nagy-britanniai oltási kampány még csak kezdeti szakaszában járt és szigorú korlátozások voltak érvényben.



A brit egészségügyi minisztérium legfrissebb adatai szerint a koronavírus elleni oltás harmadik, emlékeztető és hatáserősítő dózisát a 12 évnél idősebb brit lakosság csaknem 31 százalékának - több mint 17,9 millió embernek - már beadták.



Az első dózist 88,6 százalék, a másodikat 80,6 százalék kapta meg ebből a korosztályból.



A brit kormány oltásügyi vegyesbizottsága (JCVI) hétfő esti módosított ajánlásában azt kezdeményezte, hogy a második és a harmadik oltási dózis közötti időszakot a kormány a jelenleg előírt hat hónapról rövidítse három hónapra.