Koronavírus-járvány

Egyházi vezetők közösen imádkoztak a járvány áldozataiért

A katolikus, a református és az evangélikus egyház vezetői közösen imádkoztak a koronavírus-járvány áldozatairét és a pandémia elmúlásáért advent első vasárnapján a budapesti Szent István-bazilika altemplomában.



Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke arról beszélt, sokféle üzenete lehet a koronavírus-járványnak, de "nekünk keresztényeknek azt üzeni, hogy maradjunk együtt".



"Maradj a másik emberrel, maradj közösségben akkor is, ha most sokkal több minden választ el", mint máskor! "Ne engedd szembefordítani magadat azokkal, akik potenciális veszélyforrások, mert másként gondolják, másként viselkednek ezekben a nehéz időkben" - fogalmazott a református püspök.



Ahogy az ószövetségi történetben a szenvedő, sebeit cserépdarabbal vakargató Jób mellé odaültek csendben a barátai, úgy kell "nekünk, keresztényeknek" is együtt szenvedni a betegekkel, a gyászolókkal, az árvákkal és az özvegyekkel - mondta.



"A mi dolgunk nem önmagunk őrzése csupán", hanem a segítségnyújtás másoknak. "Mutassuk meg együtt a világnak Isten szeretetét minden látszat ellenére" - kérte Balog Zoltán.



Van, amikor nincs tovább előre, de felfelé mindig vezet út. Minden advent azt üzeni: emeljétek fel a fejeteket, nyissátok ki szemeteket, mert "a teremtő és szabadító Isten ebben az adventben is tud olyan ajándékot adni, ami kiemel a bajból" - tette hozzá a református püspök.



Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök, a bazilika plébánosa azt mondta, a járvány alkalmat ad, hogy "újragondoljuk életünk súlypontjait", azt, hogy mi igazán fontos, és első helyre kerüljön az Istennel való kapcsolat, az imádság.



Kitért arra is: a járvány idején olyan kihívásokkal nézünk szembe, amelyekre még közösségként sem tudunk megoldást találni. Isten azonban áldását adja minden jó törekvésre.



Hozzátette: "hisszük, hogy Isten minket az örökkévalóságra teremtett", ezért akik a földi életet befejezik, nem megsemmisülnek, hanem belépnek egy teljesebb világba.



Mohos Gábor felolvasta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek erre az alkalomra írt imáját. "Urunk (...), irgalmazz elhunyt testvéreinknek, bocsásd meg minden bűnüket és vezesd őket az örök boldogság országába, ahol nincs többé gyász és szomorúság!" "Hallgasd meg könyörgésünket a családtagokért is, akik szeretteiket elvesztették, vagy akik most aggódnak beteg hozzátartozóikért. Adj az árváknak segítséget, a betegeknek gyógyulást! Az orvosoknak, ápolóknak, az egészségügy munkatársainak és mindenkinek, aki a nehéz időkben áldozatos helytállással szolgálta embertársait, adj bőséges jutalmat ebben az életben és az örökkévalóságban!" - fogalmazott Erdő Péter.

Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke kiemelte: szenvedés és imádság összetartozik. Ugyanakkor a szenvedés közepette sosem csak sajátmagunkért, hanem legalább annyira a másik szenvedőért is imádkoznunk kell. A másokért mondott ima "közösségi aktus" és állandó kapcsolattartás Istennel.



Fabiny Tamás szólt arról is: minden gyógyító, orvos és ápoló Jézus nyomában jár. Felidézte, egy gyógyult koronavírusos beteg mesélte neki, hogy amikor a kórházban vérplazmát kapott, az ápoló, aki a plazmát az infúziós állványra helyezte, halkan ezt mondta, "áldja meg az Isten azokat, akik ezt a vérplazmát adták magának".



Lelkész nem állhatott a beteg mellett, de ott volt az ápoló, aki nemcsak gyógyított, hanem Isten igéjét is megjelenítette az áldás gesztusával - fűzte hozzá.



Orvosok és ápolók sokszor nemcsak gyógyító, hanem lelki gondozói munkát is végeztek, végeznek a járvány alatt - mondta az evangélikus püspök, hozzátéve, aligha van olyan hivatás, amellyel ne lehetne hasonlóan önfeláldozó módon tenni a bajbajutottakért.



Az imádság végén a résztvevők megemlékeztek Snell György esztergom-budapesti segédpüspökről, a Szent István-bazilika előző plébánosáról, aki februárban vesztette életét a koronavírus-járványban.



Az ökumenikus imán részt vett Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita. A rendezvényen adományt gyűjtöttek a koronavírus-járvány miatt árván maradt gyermekek segítésére létrehozott Regőczi Alapítvány javára.