Koronavírus-járvány

WHO: az omikron variáns nagyon magas kockázatot jelenthet világszerte

Az új típusú koronavírus omikron nevű variánsa nagyon magas kockázatot jelenthet világszerte, egyes térségekben súlyos következményekkel járhat - közölte hétfőn az Egészségügyi Világszervezet (WHO), kiemelve ugyanakkor, hogy a beoltott népességen belül várhatóan csak enyhe tünetekkel járó megbetegedést okoz majd.



Hétfőn kiadott dokumentumában a WHO közölte: "az omikron a mai napig egyetlen halálos áldozatot nem követelt". A szervezet felhívta a figyelmet: egyelőre bizonytalanság övezi, hogy az új vírusváltozat mennyire fertőző és milyen gyorsan terjedhet. Egyben azt javasolta a az egészségügyi hatóságoknak szerte a világon, hogy gyorsítsák fel a veszélyeztetett csoportok beoltását.



Az omikron variánsban a szakemberek eddig nem tapasztalt mennyiségű tüskemutációt fedeztek fel. További kutatásokra van szükség ahhoz, hogy kiderüljön: mennyire hatástalanok, vagy hatásosak az eddig alkalmazott oltóanyagok az omikron ellen. A WHO a következő hetekben várja az erre vonatkozó adatok beérkezését.