Diplomácia

Megszólalt a tálibok vezetője - segítségért könyörgött első tévés beszédében

Megismételte azt a felhívást is, hogy Washington oldja fel az országban történt rendszerváltás miatt befagyasztott 10 milliárd dollárnyi afgán pénzeszközt. 2021.11.28 15:45 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A tálibok vezetője megtartotta első televíziós beszédét, amióta a csoport augusztus közepén átvette a hatalmat Afganisztánban. Megfogadta, hogy nem avatkozik be más országokba, és nemzetközi segítséget kért.



"Biztosítjuk az összes országot, hogy nem avatkozunk bele a belügyeikbe, és jó gazdasági kapcsolatokat akarunk velük" - ígérte szombaton Mohammad Mohammad Haszan Akhund molla, a tálibok társalapítója, jelenlegi kormányuk miniszterelnöke.



Harmincperces beszéde során Hasszán ragaszkodott ahhoz, hogy a tálibok "a lehető legtöbbet próbálják megoldani az emberek problémáit", amelyekért az ország korábbi, az Egyesült Államok által támogatott kormányát tette felelőssé, a "világ leggyengébb kormányának" nevezve azt.



Afganisztán humanitárius katasztrófával néz szembe, az ENSZ becslései szerint 38 millió lakosának fele az éhhalál szélén áll. Az infláció elszabadult, az élelmiszerárak pedig az egekbe szöktek, mivel az ország amúgy is nehéz helyzetben lévő gazdaságát tovább bénították a szankciók és a külföldi segélyek visszavonása, miután a tálibok hatalomátvétele után az amerikai csapatok kivonulásával az országból az amerikaiak teljesen kivonultak. Ez a külföldi segély korábban, az előző kormányzat alatt az afgán költségvetés 75%-át tette ki.



"Arra kérjük az összes nemzetközi jótékonysági szervezetet, hogy ne vonják vissza a segélyt, és segítsék kimerült nemzetünket" - mondta a tálib vezető.



Megismételte azt a felhívást is, hogy Washington oldja fel az országban történt rendszerváltás miatt befagyasztott 10 milliárd dollárnyi afgán pénzeszközt.



Hasszán beszéde a katari fővárosban, Dohában a tálibok és az Egyesült Államok között jövő héten tartandó tárgyalások előtt hangzott el. A csoport korábban közölte, hogy a tárgyalások során azt tervezi elérni, hogy a Biden-kormány ismerje el a kormányát, és kérjen amerikai segítséget Afganisztán újjáépítéséhez.