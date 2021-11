Energia

Oroszország kifogy a könnyen kitermelhető olajból - még drágább lesz

Oroszország olajtermelésének szinte teljes egésze az úgynevezett nehezen kitermelhető nyersolajkészletekből fog állni, hacsak az ország nem gyorsítja fel és nem ösztönzi a feltárást - mondta szerdán Pavel Szorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettes.



"Termelésünk csaknem 100 százaléka nehezen kitermelhető lesz tíz év alatt" - mondta Sorokin, akit a TASZSZ hírügynökség idézett.



A nehezen kitermelhető tartalékok sokkal magasabb kitermelési költségekkel fognak járni, mint a hagyományos tartalékok, az energiaügyi miniszterhelyettes szerint.



Ez problémát jelent Oroszország számára, amely a világ egyik legnagyobb olajtermelője, mivel a tartalékok minősége romlana, és a jelenleginél sokkal drágábbá tenné az olaj kitermelését.



Oroszországnak ösztönöznie kell a feltárást, hogy a nehezen kitermelhető tartalékokat új, potenciálisan alacsonyabb költségű felfedezésekkel pótolja.



Idén májusban Alekszandr Kozlov orosz természeti erőforrásokért felelős miniszter azt mondta, hogy az olajkészletek a jelenlegi éves kitermelési ütem mellett 2080-ig elegendőek. Oroszország tényleges olaj- és gáztartalékai még növekedhetnek is, ha fokozza a feltárást a nehezen feltárható területeken - tette hozzá a miniszter, megjegyezve, hogy Oroszországnak fejlesztenie kell a feltárást, beleértve a nehezen hozzáférhető területeket is.



Oroszország olaj- és gázfeltárásai 2021 első félévében öt év óta a legalacsonyabb szintre estek, miután a tavalyi válság miatt meredeken csökkentek a feltárásra fordított tőkekiadások - közölte a GlobalData adat- és elemzőcég a hónap elején.



Az idei első félévben az orosz vállalatok hat nagyon kis mezőn találtak olajat és gázt, mindössze 36 millió hordóval növelve a tartalékokat, ami kevesebb, mint négynapi orosz napi olajtermelésnek felel meg a GlobalData becslése szerint.



Miközben az orosz olajtermelés és bevételek idén profitáltak az OPEC+ csökkentéseknek köszönhető jóval magasabb olajárakból és az újraéledő globális keresletből, a feltárás továbbra is hátrányt szenvedett a Covid által okozott válság miatt 2020-ban, ami arra kényszerítette a vállalatokat, hogy csökkentsék a feltáró fúrásokra fordított beruházásokat - mondta Anna Belova, a GlobalData olaj- és gázipari elemzője.



"Ahhoz, hogy Oroszország megőrizze helyét az egyik vezető olaj- és gáztermelő nemzetek között, a kitermelt tartalékok pótlására folyamatos felfedezéseket kell biztosítania. Ellenkező esetben a Covid-19 és a csökkentett beruházások hatásait az orosz olaj- és gázágazat jóval a járvány lecsengése után is érezni fogja" - kommentálta Belova a GlobalData megállapításait.