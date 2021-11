Koronavírus-járvány

Ismét PCR-tesztet kell végeztetniük érkezésük után a külföldről Angliába utazóknak

Ismét PCR típusú koronavírus-szűrésnek kell alávetniük magukat érkezésük után mindazoknak, akik külföldről Angliába utaznak, és a negatív teszteredmény megérkezéséig a beutazóknak tartózkodási helyükön elkülönítésben kell maradniuk - jelentette be szombaton Boris Johnson brit miniszterelnök.



Johnson a Downing Streeten tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a brit kormány a koronavírus újonnan azonosított, egyelőre vizsgálat alatt álló omikron változatának megjelenése miatt hozta meg ezt az elővigyázatossági döntést.



A brit miniszterelnök nyomatékkal hangsúlyozta azt is, hogy a kormány nem fogja ismét leállítani a külföldi utazásokat, az intézkedés csak a külföldről érkezők tesztelési kötelezettségeit érinti.



A PCR-tesztet az angliai érkezés utáni második nap végéig kell elvégezniük a beutazóknak.



A teljesen beoltott beutazók számára október végén szűnt meg az angliai érkezés után elvégzendő, kijelölt laboratóriumokba visszaküldendő PCR-koronavírusteszt kötelme, és ehelyett a jóval olcsóbb, néhány perc alatt eredményt mutató gyorsteszt (lateral flow test) elvégzése is elégséges volt.



Ezt a könnyítést függeszti fel a brit kormányfő által szombaton bejelentett intézkedés.



Boris Johnson a sajtótájékoztatón közölte: a kormány kéri, hogy azok is vonuljanak elkülönítésbe, akiknek közvetlen környezetében valakinél az omikron vírusváltozat jelenlétét mutatják ki. Ez mindenkire vonatkozik, függetlenül attól, hogy az érintettek hány dózist kaptak a koronavírus elleni oltásból.



A brit kormányfő bejelentette azt is, hogy a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben mindenkinek maszkot kell viselnie.



A rendelkezés a vendéglátóhelyekre nem terjed ki.



Boris Johnson hangsúlyozta, hogy elővigyázatossági és átmeneti intézkedésekről van szó, amelyeket három hét múlva - amikor az új vírusváltozatról már sokkal többet lehet majd tudni - felülvizsgálnak.

A brit miniszterelnök hozzátette: teljesen biztos abban, hogy az idei karácsony sokkal jobb lesz, mint a tavalyi, amikor a nagy-britanniai oltási kampány még csak kezdeti szakaszában járt és szigorú korlátozások voltak érvényben.



Chris Whitty angliai tisztifőorvos, a brit kormány egészségügyi főtanácsadója a szombat esti Downing Street-i sajtótájékoztatón kijelentette: van ugyan esély arra, hogy az omikron vírusvariáns - amelynek jelenlétét eddig két páciens szűrési leletében mutatták ki Nagy-Britanniában - valamilyen mértékben kikerülheti a jelenlegi vakcinák által a koronavírus-fertőződés ellen nyújtott védelmet, de mindegyik vírusváltozat esetében igaz, hogy a vírusok könnyebben áthatolnak a fertőzés elleni immunitás védőfalán, mint az oltás által a fertőzésből kialakuló súlyos megbetegedés, illetve a megbetegedés okozta halálozás ellen nyújtott védelmen.



Whitty professzor szerint ennek alapján lehetséges, hogy az új vírusváltozat "valamilyen vagy akár jelentősebb" mértékben meg tudja kerülni a koronavírus-fertőzés elleni immunitást, de az oltások a súlyos megbetegedés és a halálozás ellen ebben az esetben is védik a beoltottakat, különösen azokat, akik a harmadik, emlékeztető és hatáserősítő oltási dózist is megkapták.



A szombat esti sajtótájékoztatón Sir Patrick Vallance, a brit kormány tudományos főtanácsadója is azt mondta, hogy a három oltási dózis együtt az új omikron variáns ellen is nagyobb védelmet nyújt.



A brit egészségügyi minisztérium szombat esti adatai szerint a harmadik oltási dózist a 12 évnél idősebb brit lakosság csaknem 30 százalékának - több mint 17 millió embernek - már beadták.