Koronavírus-járvány

Izrael a világ eddigi legszigorúbb korlátozását vezette be az Omicron törzs megfékezésére

Izrael megtiltotta minden külföldről érkező számára a beutazást az országba, és megbízta a hírszerző szolgálatokat, hogy keressék és kövessék nyomon az újonnan felbukkant Omicron koronavírusváltozat forró pontjairól az összes nemrég érkezett személyt.



Az új szabályok vasárnap este lépnek életbe, így Izrael lesz az első ország, amely legalább 14 napra teljesen lezárja határait a külföldiek előtt, miután a Korona-kabinet rendkívüli ülést tartott. Csak azok léphetnek be, akiket egy úgynevezett kivételbizottság külön jóváhagy.



"Az izraeli kormány gyorsan és erőteljesen dolgozik, köszönhetően azoknak a következtetéseknek, amiket az "Omega" tervet követően fogalmaztak meg, amely különböző helyzeteket szimulált az új variánsok megjelenésével kapcsolatban" - jegyezte meg Naftali Bennett miniszterelnök, utalva arra a nemzeti gyakorlatra, amelyet alig két héttel ezelőtt tartottak, hogy felmérjék Izrael felkészültségét egy esetleges ismeretlen új Covid-19 törzs kitörésére.



Minden külföldről hazatérő izraeli állampolgár - még a két dózissal és emlékeztető oltással teljesen beoltottak is - legalább három napra karanténba kényszerül, míg a "vörös" államokból érkezőknek a kijelölt, katonai vezetésű szállodákban kell tartózkodniuk, amíg kétszer negatív nem lesz a vírusra vonatkozó tesztjük.



Azokat, akik az elmúlt héten valamelyik afrikai államban jártak, felszólították, hogy vessék alá magukat a tesztnek, és önként különítsék el magukat, sőt a belbiztonsági ügynökség, a Shin Bet azt a feladatot kapta, hogy mobiltelefonos nyomkövetési lehetőségei segítségével ellenőrizze a szabályok betartását.



A számos vitát kiváltott kontakt-követési alkalmazást először az eredeti Covid-19 vírus 2020-as kitörésekor alkalmazták, de a Legfelsőbb Bíróság azóta "már nem tartotta indokoltnak".



A szigorú intézkedésekre azt követően került sor, hogy Izrael egyetlen megerősített és hét gyanús esetet észlelt az új B.1.1.529-es variánsból, amelyet először e hónap elején regisztráltak Botswanában. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egy pénteki rendkívüli ülésen hivatalosan is "aggodalomra okot adó változatnak" minősítette az új törzset, Omicron néven.



Az Omicron variánstól való növekvő félelem azonnal globális utazási tilalmat váltott ki, és egyre több állam tiltotta meg a Dél-Afrikából és több szomszédos országból érkező járatokat. Bár a variánsról egyelőre keveset tudni, a szakértők világszerte már riadót fújtak a többszörös mutációi és a fertőzési potenciál miatt. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ "magas vagy nagyon magas" kockázatúnak minősítette a törzset, hozzátéve, hogy "jelentős bizonytalanság van az Omicron variáns átvihetőségével, a vakcina hatékonyságával, az újrafertőződések kockázatával és egyéb tulajdonságaival kapcsolatban".