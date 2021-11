Koronavírus-járvány

Németország megerősített két Omicron-megbetegedést

Az új Omicron koronavírusváltozat két esetét mutatták ki a németországi Bajorországban. Az Egyesült Királyság és Olaszország is azon európai nemzetek közé tartozik, amelyek szintén regisztrálták a Covid feltételezett mutációjának eseteit.



A bajor egészségügyi minisztérium szombaton késő este jelentette be, hogy Németországban kimutatták az új törzset. A müncheni repülőtérre szerdán érkezett két utazó tesztje pozitív lett az Omicronra, és jelenleg karanténban vannak. A minisztérium nem pontosította, hogy melyik országból érkezett a járatuk.



Olaszország szombaton közölte, hogy regisztrálta az új törzs első esetét. Korábban más európai nemzetek, köztük Hollandia és a Cseh Köztársaság is jelentett az Omicron feltételezett eseteit, de ezeket még nem erősítették meg. Az Egyesült Királyság szintén szombaton jelentette, hogy az új törzs két esetét fedezték fel, és az egészségügyi hatóságok szerint ezek a Dél-Afrikából származó utazásokhoz kapcsolódnak.



A törzs első eseteit e hónap elején regisztrálták Botswanában, és a változat nem sokkal később vált uralkodóvá Afrika déli részén. Az első európai esetet pénteken észlelték Belgiumban, amikor az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalosan is elnevezte a B.1.1.529, Omicron néven azonosított új törzset.



Bár egyelőre keveset tudni róla, a szakértők világszerte máris riadót fújtak a többszörös mutációi és a fertőzési potenciál miatt. Pénteken az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ "magas vagy nagyon magas" kockázatúnak minősítette a törzset, hozzátéve, hogy "jelentős bizonytalanság van az Omicron variáns átvihetőségével, a vakcina hatékonyságával, az újrafertőződések kockázatával és egyéb tulajdonságaival kapcsolatban".



Az EU mind a 27 tagállama felfüggesztette a hét dél-afrikai országból induló légi közlekedést ugyanazon a napon. Hasonló lépéseket tett az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és más nemzetek is. Sőt, már Magyarország is.