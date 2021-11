Konfliktus

Biden bejelentette a harmadik világháború időpontját

A Biden-kormányzat a héten jelentette be, hogy át akar lépni Kína Tajvannal kapcsolatos vörös vonalra vonatkozó figyelmeztetésén. Az USA lépése vakmerően provokatív lépés, amely Peking elkerülhetetlen katonai válaszlépését meri megkockáztatni.



Ha ez megtörténik, akkor minden esély megvan arra, hogy teljes körű katonai konfrontációra kerül sor az Egyesült Államok, szövetségesei és Kína között. Nem pánikkeltés azt állítani, hogy egy ilyen összecsapás a III. világháborúig fokozódna.



Ausztrália és Nagy-Britannia a nemrégiben létrejött AUKUS paktum révén kifejezetten elkötelezte magát az Egyesült Államokkal való katonai szövetség mellett az ázsiai-csendes-óceáni térségben. Oroszország pedig köteles lesz megvédeni Kínát.



A szóban forgó időpont december 9-10., amikor a Biden-kormányzat az úgynevezett "demokráciák csúcstalálkozójának" házigazdája. A héten a külügyminisztérium bejelentette a "résztvevők" listáját, amelyen 110 ország szerepel. Kínát és Oroszországot nem hívták meg, további kizárt nemzetek mellett.

Veszélyes meghívott a listán

A legprovokatívabb, hogy Tajvant is meghívták a videokonferenciára, bár az USA gondosan ügyel arra, hogy Tajvanra "résztvevőként" hivatkozzon, ne pedig "nemzetként", mindazonáltal a meghívás Kína Tajvan feletti szuverén hatalmi igényének nyilvánvaló megsértése.



Kína igénye arra, hogy Tajvan a saját szerves területének része legyen, az Egyesült Nemzetek Szervezete és - legalábbis elméletben - az Egyesült Államok is elismeri. Tajvan szigete a kommunisták győzelmével 1949-ben véget ért kínai polgárháború óta önkormányzati területként létezik. A nacionalista ellenfelek Tajvanra menekültek. Kína fenntartja magának a jogot, hogy Tajvant újraegyesítse az anyaország irányítása alatt. Peking figyelmeztetett, hogy ezt katonai erővel fogja megtenni, ha Tajvan valaha is kikiáltja függetlenségét.



Washington fenntartja a "stratégiai kétértelműség" álláspontját, amely szerint elismeri az Egy Kína-politikát, ugyanakkor egyidejűleg amerikai kötelezettségvállalásokat is felajánl Tajvan katonai védelmének támogatására.

Biden kihúzta a gyufát

Mióta Joe Biden januárban átvette a Fehér Ház vezetését, kormánya veszélyes szintre emelte ezt a kétértelműséget. Egy alkalommal Biden túllépett a politikán, amikor kifejezetten kijelentette, hogy az USA megvédi Tajvant egy Kínával való konfrontáció esetén. A november 16-án tartott telekonferencia-csúcstalálkozón Hszi Csin-ping kínai elnök "tűzzel való játékként" elmarasztalta az Egyesült Államok Tajvannal kapcsolatos politikáját. Xi vörös vonalat húzott, miszerint Washingtonnak tartózkodnia kell a tajvani kormány szeparatista törekvéseinek szításától.



A "demokráciák csúcstalálkozójának" e heti bejelentése, és különösen Tajvan meghívása, Kína kizárása mellett, a lehető legmerészebb, amit a Biden-kormányzat Kína szuverenitásának és területi integritásának aláásása érdekében tehet. Az, hogy ez mindössze néhány nappal azután történt, hogy Biden szóbeli ígéretet tett Hszi számára, miszerint az USA ragaszkodik az Egy Kína-politikához, és nem törekszik Tajvan függetlenségére, még inkább megvetőbbé teszi a provokációt.



Biden nem váratlanul fokozta a feszültséget Kínával. Több mint egy évtizede az egymást követő kormányok Obama, Trump és most Biden alatt Pekinget célozták meg mint legfőbb nemzetbiztonsági fenyegetést. Washington folyamatosan agresszióval vádolja Kínát az ázsiai-csendes-óceáni térségbe. Most Tajvan lett Washington számára a lándzsahegy, amivel Kína ellen fordulhat. E kormányzat alatt megnövekedtek a Tajvanra irányuló fegyvereladások, valamint az amerikai haditengerészet és légierő manőverei a Tajvani-szorosban a "navigáció szabadságát szolgáló műveletek" cinikus ürügyén.

Mi lesz december 9-10 között?

Biden elnök a "demokrácia kontra tekintélyelvűség" filozófiája alatt megrendezett december 9-10-i csúcstalálkozóra 110 résztvevő országot hívott össze, ami egy arrogáns kísérlet arra, hogy a világot egy hamis kettősségbe sorolja, amelyben a feltételezett erényes nemzetek az Egyesült Államok jóindulatú vezetése alatt állnak. Kína a csúcstalálkozóra a nemzetek úgynevezett szövetségesekre és ellenségekre való mesterséges polarizációjaként tekint, ami a hidegháború évtizedeire való visszautalás. Wang Yi kínai külügyminiszter szerint a nemzetközi kapcsolatoknak ez a megosztó manipulációja egyszerűen az Egyesült Államok trükkje hegemón törekvéseinek érvényesítésére.



Kína szerint nem az Egyesült Államok feladata meghatározni, hogy mi a demokrácia és mi nem az. Peking azt állítja, hogy "a demokrácia az egész emberiségé". Ez nem csak a választási ciklusok megtartásáról szól. Az Egyesült Államok esetében a "demokráciát" a Wall Street-i kapitalisták és plutokraták által pénzelt két párt uralja. A szegénység, az egyenlőtlenség, a rasszizmus és a háborúskodás terén elért eredményei bőségesen cáfolják a "demokrácia" nagyképű állításait.



Mindenesetre augusztusban, amikor a Biden-kormányzat először jelentette be a "demokrácia-csúcstalálkozó" tervét, Peking figyelmeztette Washingtont, hogy ne használja fel a fórumot a tajvani feszültségek szítására. Ha az Egyesült Államok kitart, Kína közölte, hogy katonai repülőgépeket és hadihajókat rendel Tajvanra.

Félreérthetetlenül érezhető, hogy Kínának elege van az amerikai provokációkból. A szárazföldön katonai előkészületeket tett a Tajvan körüli leszámolásra. Washington őrült lépése, hogy összehívja a "demokráciák csúcstalálkozóját" az utolsó csepp lehet a pohárban. Szakértők szerint háború van kilátásban, és megvan a pontos dátum is.