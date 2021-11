Koronavírus-járvány

Készen vannak az új koronavírus-mutáció, az Omicron törzzsel kapcsolatos tervek

A világ számos legnagyobb gyógyszeripari cége bejelentette az újonnan azonosított, Omicron névre keresztelt Covid-19 variáns kezelésére irányuló stratégiáit, beleértve a meglévő vakcinák módosítására és új hatásfokozók kifejlesztésére vonatkozó terveket.



Miután az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egy pénteki rendkívüli ülést követően az Omicron-t a legújabb "aggodalomra okot adó variánssá" nyilvánította, és arra figyelmeztetett, hogy az erősen mutálódott törzs fertőzőbb lehet, mint a korábban látottak, a nagy gyógyszergyártók gyorsan PR-módba kapcsoltak, mivel több cég is sietett felvázolni, hogyan fognak fellépni az új variáns ellen.



A Pfizer - amely német partnerével, a BioNTech-hel együtt a világ egyik leggyakrabban használt Covid-immunizálását állította elő - a Fox Businessnek elmondta, hogy "továbbra is éber" és "folyamatosan" figyeli az új variánsokat, amelyek "potenciálisan kikerülhetnek a vakcina által nyújtott védelem alól".



"Abban az esetben, ha [egy] vakcina elől menekülő variáns jelenik meg, a Pfizer és a BioNTech arra számít, hogy a hatósági jóváhagyástól függően körülbelül 100 napon belül képes lesz az adott variáns ellen személyre szabott vakcina kifejlesztésére és előállítására" - tette hozzá a vállalat, bár azt nem közölte, hogy eddig konkrét kutatásokat végeztek-e az Omicronon.

A BioNTech egy külön közleményben megjegyezte, hogy az Omicron "jelentősen különbözik a korábban megfigyelt változatoktól, mivel további mutációkat tartalmaz, amelyek a tüskefehérjében találhatók", utalva arra a mechanizmusra, amellyel a koronavírus bejut a gazdasejtekbe és fertőzést okoz. A vállalat azt is elmondta, hogy az úgynevezett "menekülő variáns" "szükségessé teheti vakcinánk kiigazítását, ha a variáns globálisan elterjed".



A Moderna és a Johnson & Johnson, a Covid vakcina két másik nagy fejlesztője pénteken hasonló közleményt adott ki, az utóbbi cég közölte, hogy már tesztel egy olyan emlékeztető oltást egészséges felnőttek számára, amely a jelenleg engedélyezettnél kétszer nagyobb adag hatóanyagot tartalmaz. A Moderna azt is közölte, hogy jelenleg két olyan emlékeztető oltóanyag-jelöltet vizsgál, amelyeket kifejezetten arra terveztek, hogy "megelőzzék az olyan mutációkat, mint amilyenek az Omicron-változatban jelentek meg".



A J&J, amelynek egyadagos vakcinája eltér a piacon lévő többi vakcinától, szintén azt mondta a Foxnak, hogy teszteli a Janssen immunizálás hatékonyságát az Omicron ellen, és "szorosan figyelemmel kíséri" a vírus tüskefehérjéjének mutációit.



"Nagyon fontos az új variáns vizsgálata" - ismerte el Kirill Dmitrijev, a Szputnyik V vakcina kifejlesztését finanszírozó orosz közvetlen befektetési alap (RDIF) vezetője az RT-nek adott pénteki interjújában. Ha kiderül, hogy a törzs ellenálló a jelenlegi vakcinákkal szemben, akkor bizakodásának adott hangot, hogy az orosz tudósok "valóban gyorsan hozzá tudják igazítani a Szputnyik V-t az új változathoz".



A kínai kutatókkal a kombinált immunizálás lehetőségének megvitatása céljából tartott találkozót követően Dmitrijev mélyebb nemzetközi együttműködést is sürgetett a veszélyesebb törzsek elleni küzdelemhez szükséges diverzifikált vakcinaportfólió létrehozásában.



Az Omicron, más néven B.1.1.529-es változat WHO általi megjelölése pénteken szinte globális pánikot váltott ki, amely több kontinens országaiban utazási korlátozásokat és világszerte a tőzsdék zuhanását eredményezte. A riadalom ellenére azonban még keveset tudunk az új törzsről - és arról sem, hogy más változatokhoz képest fertőzőbb vagy halálosabb-e -, és a WHO szerint több hétig tartó kutatásra lehet szükség ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjunk.