Koronavírus-járvány

A légierő is bekapcsolódik a védekezésbe Németországban

2021.11.26 10:54 MTI

A légierő (Luftwaffe) is bekapcsolódik a koronavírus-járvány elleni védekezésbe Németországban, ahol pénteken ismét rekordot döntött az újonnan regisztrált fertőződések napi száma, és aggodalmat okoz a vírus Dél-Afrikában felbukkant új változata.



Az ARD országos közszolgálati televízió jelentése szerint a Luftwaffe az Airbus A310 típusú MedEvac (Medical Evacuation, azaz egészségügyi kimenekítő) repülőgépével kapcsolódik be a védekezésbe.



A hat intenzív osztályos beteg és további 38 fekvőbeteg szállítására alkalmas gép péntek délután kezdi meg az első bevetést, a bajorországi Memmingenből szállít súlyos állapotú fertőzötteket az Észak-Rajna-Vesztfália tartománybeli Münster-Osnabrück repülőtérre.



A művelet iránya mutatja a németországi járványhelyzet legfőbb jellegzetességét. Délen, főleg Bajorországban, és keleten, a volt NDK területén - vagyis azokban a tartományokban, amelyekben a szövetségi átlag alatt van az átoltottság - a kórházi kezelésre szoruló, többnyire oltatlan fertőzöttek beáramlása helyenként már kezdi túlterhelni az egészségügyi ellátórendszert. Északon és a nyugati tartományok többségében viszont egyelőre nincs ellátási válság, az átoltottság pedig viszonylag magas.



Ugyanakkor az ország egészét tekintve a járvány negyedik hulláma továbbra is a meredeken felívelő szakaszban van. Ezt jelzi a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) pénteki kimutatása, amely szerint az utóbbi 24 órában 76 414 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2). Ez bő 40 százalékos emelkedés az egy héttel korábbi 52 970-hez képest és új rekord, csaknem 500-zal több több a szerdán 75 961 esettel beállított előző csúcsnál.



Az új esetekkel együtt 5 650 170 fertőződést mutattak ki tesztekkel a járvány tavaly tavaszi kezdete óta. A vírus okozta betegség (Covid-19) egy nap alatt 357 halálos áldozatot követelt - ez ugyancsak jelentős növekedés az egy héttel korábbi 201-hez képest -, ezzel 100 476-ra emelkedett a járvány áldozatainak száma.



A járványvédelmi szabályok alakításáért és a védekezés gyakorlati megvalósításáért felelős tartományi kormányok egyelőre főleg az oltatlanok mozgásterének korlátozásával igyekeznek lassítani a járványt. A mindennapi élet egyre több területéről tiltják ki őket, Berlinben például szombattól csakis az alapellátást biztosító üzletekbe léphetnek be. Mindenkire egyformán vonatkozó korlátozásokat és lezárásokat csak néhány különösen súlyos déli és keleti járásban vezettek be.

A védekezés lehetőségeit az első három hullámhoz képest szűkíti, hogy november 24-től megszűnt a kivételes jogrend, a szabályokat így csak a fertőző betegségek elleni védekezésről szóló törvény megreformált változata alapján lehet alakítani. Ez a törvény nem teszi lehetővé teljes ágazatok - például az idegenforgalom, a vendéglátás, vagy a közoktatás - működésének általános és országos felfüggesztését, és éjszakai kijárási korlátozások bevezetését sem.



A negyedik hullám emelkedésével azonban a következő szövetségi kormány megalakítására készülő pártok vezetőinek körében erősödő hajlandóság mutatkozik az úgynevezett kemény - mindenkire vonatkozó, országos, általános - korlátozásokra, amelyeket eddig a tervezett koalíció legkisebb pártja, a liberálisok (FDP) nyomására vetettek el. Pénteken a szociáldemokraták (SPD) egyik társelnöke, Saskia Esken és a Zöldek egyik társelnöke, Annalena Baerbock is megjegyezte egy nyilatkozatában, hogy nem lehet kizárni szigorúbb intézkedéseket.



Az új kormány december elejére ütemezett megalakulásáig dolgozó ügyvezető kormány szerint előfordulhat, hogy tovább nehezítheti a védekezést a SARS-CoV-2 Dél-Afrikában felbukkant, B.1.1.529 jelzésű változata, amely az első adatok szerint fertőzőképesebb, mint a Németországban uralkodó delta variáns. Ezért Jens Spahn ügyvezető szövetségi egészségügyi miniszter pénteki közleménye szerint a veszélyes vírusváltozatokkal sújtott területek közé sorolják Dél-Afrikát. A besorolás a többi között azzal jár, hogy a légitársaságok csakis német állampolgárokat szállíthatnak Dél-Afrikából Németországba, és nekik is karanténba kell vonulniuk 14 napra, akkor is, ha rendelkeznek teljes oltással és nem mutatható ki szervezetükben a vírus.