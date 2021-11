Koronavírus-járvány

WHO: minimum félmillió ember életét menthette meg az oltás Európában

Az Egészségügyi Világszervezet számításai szerint Nagy-Britanniában 160 ezer, Franciaországban pedig 39 ezer ember életét sikerült megmenteni a védőoltásokkal. 2021.11.26 09:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csak Európában minimum félmillió ember életét menthette meg a koronavírus elleni oltás - írta csütörtökön ismertetett jelentésében az Egészségügyi Világszervezet (WHO) koppenhágai székhelyű európai irodája.



A WHO-dokumentum szerint az oltási kampány kezdete óta egyedül a 60 évesnél idősebbek korcsoportjában, 33 európai országban 470 ezer ember életét sikerült megmenteni az oltás révén, amely segít megelőzni a legsúlyosabb tünetek kialakulását. A becslés a fiatalabb korosztályokra vonatkozó adatokat nem is tartalmaz.



A WHO összesítéséhez az európai régióhoz tartozó 53 ország közül húszból - köztük Németországból, Törökországból, Hollandiából és Oroszországból - nem álltak rendelkezésre adatok. Az Egészségügyi Világszervezet számításai szerint Nagy-Britanniában 160 ezer, Franciaországban pedig 39 ezer ember életét sikerült megmenteni a védőoltásokkal.



Hans Kluge, a WHO regionális hivatalának elnöke ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy a védőoltások pontosan azt teszik, amire hivatottak: "életeket mentenek azzal, hogy nagyfokú védelmet nyújtanak a betegség súlyos lefolyása, illetve az elhalálozás ellen". "Egyes országokban az oltások nélkül kétszerese lenne a halálozási szám" - tette hozzá.



Az Európai Unió lakosságának 67,7 százaléka kapott oltást eddig. Az egyes tagállamok között ugyanakkor jelentős eltérések vannak az átoltottság szintjét illetően. Portugáliában ez a mutató 86,7 százalék, de például Bulgáriában mindössze 25 százalék.