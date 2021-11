Koronavírus-járvány

A francia kormány nem tervez lezárást, kijárási tilalmat, de szigorítja a védettségi igazolás feltételeit

A koronavírus elleni oltás harmadik, emlékeztető adagját szombattól minden 18 éven felüli igényelheti öt hónappal az előző oltás után. 2021.11.25 20:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A francia kormány a koronavírus-járvány ötödik hulláma miatt nem tervez sem lezárást, sem kijárási tilalmat, de szigorítja a védettségi igazolás feltételeit, és minden felnőtt számára lehetővé teszi az oltás harmadik adagjának felvételét öt hónappal a második után - jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Olivier Véran egészségügyi miniszter. A védettségi igazolás kiadását január 15-től három oltáshoz kötötték mindenki számára.



"Át tudjuk vészelni ezt az újabb hullámot a legszigorúbb intézkedések nélkül" - hangsúlyozta a tárcavezető, hozzátéve, hogy nincs szükség az üzletek korai bezárására és az állampolgárok szabad mozgásának korlátozására, miután a fertőzési szint emelkedése egyelőre nem okoz nyomást az egészségügyi ellátórendszeren.



Olivier Véran jelezte, hogy a koronavírus elleni oltás harmadik, emlékeztető adagját szombattól minden 18 éven felüli igényelheti öt hónappal az előző oltás után. A harmadik adagra szeptember óta a 65 éven felüliek, a veszélyeztetettek és az egészségügyi dolgozók már jogosultak, miután az év elején velük kezdődött az oltási kampány.



"A prefektusok kötelezővé tehetik a maszkviselést kültéri rendezvényeken, például a karácsonyi vásárokon, ahol a védettségi igazolást is be kell mutatni" - jelezte a tárcavezető.



A maszkviselési kötelezettség zárt helyeken több mint egy éve folyamatosan érvényben van.



A miniszter azt is elmondta, hogy a védettségi igazolás érvényességéhez az oltatlanoknak vagy csak egy adag oltással rendelkezőknek ezentúl 24 óránál nem régebbi tesztet kell majd bemutatniuk az eddigi 72 óra helyett.



A védettségi igazolás érvényességét január 15-től a kormány a harmadik oltáshoz köti minden 18 éven felüli személy számára, a 65 éven felüliekre már december 15-től vonatkozik ez a szabály. A második oltás után hét hónappal érvényét veszti az oltási igazolás, amennyiben a tulajdonosa nem igényelte a harmadik adagot.



Az emlékeztető oltást mindenki a Pfizer/BioNTech vakcinájából kapja.



A miniszter azt is megemlítette, hogy a kormányzat fontolgatja az 5 és 11 év közöttiek beoltását is, de ez csak 2022 elején lesz esedékes.



A vírussal szembeni védettséget igazoló dokumentumot (oltási igazolást vagy negatív tesztet) a legalább ötven főt fogadó nyilvános helyeken kötelező bemutatni, így a vendéglátóipari helyiségekben, beleértve a teraszokat is, a vonatokon és a távolsági buszokon, a sportlétesítményekben, a kórházakban, valamint a kulturális intézményekben, mozikban, színházakban, koncerttermekben.



Amióta a kormány szerdán jelezte, hogy az emlékeztető oltás lehetőségét a közeljövőben megnyitja minden 18 éven felüli számára, félmillióan foglaltak időpontot az interneten a házi orvosoknál, a gyógyszertárakban, az orvosi rendelőkben vagy az önkormányzatoknál, ahol oltóközpontok működnek.

Franciaországban a koronavírusos fertőzések napi esetszámának átlaga egy hét alatt majdnem megduplázódott: míg a múlt hét végén 9 ezer volt a napi átlag, addig ezen a héten 17 ezer, kedden és szerdán pedig meghaladta a 30 ezret a vírusfertőzéssel diagnosztizáltak száma. A 100 ezer lakosra jutó fertőzöttek országos átlaga 190 fő, míg egy héttel ezelőtt még csak 100 volt, vasárnap pedig 164 fő. Az intenzív ágyaknak ugyanakkor csak mintegy negyedén ápolnak koronavírusos betegeket, számuk 1500 az október eleji ezerhez képest.



Az oltásra jogosultak 90 százaléka felvette a koronavírus elleni oltás legalább első adagját, ami a teljes lakosság 77 százalékának felel meg, mindkét adagot a teljes lakosság 75 százaléka kapta meg.