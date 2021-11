Koronavírus-járvány

Az EU 9 hónapban szabná meg a védettségi igazolványok érvényességét

A javaslat értelmében a tagállamok nem utasíthatnának el olyan oltási bizonyítványt, amelyet a vakcina utolsó adagjának beadása óta kevesebb, mint 9 hónap elteltével állítottak ki. 2021.11.25 16:13 MTI

Az Európai Bizottság - tekintettel a koronavírus-járvány kiújulására -, csütörtökön javaslatokat tett az unión belüli biztonságos és szabad mozgásra vonatkozó szabályok összehangolására, ennek jegyében a többi között január 10-től kezdődően 9 hónapban határozná meg a teljes védettséget igazoló tanúsítványok érvényességét.

br>A javaslat értelmében a tagállamok nem utasíthatnak el olyan oltási bizonyítványt, amelyet a vakcina utolsó adagjának beadása óta kevesebb, mint 9 hónap elteltével állítottak ki.

br>"Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ iránymutatását követve, kilenc hónapos érvényességi időt javaslunk, és ezen időszakon túl, a harmadik emlékeztető oltás hiányában, az igazolvány hatályosságát nem ismernénk el" - jelentette ki Didier Reynders jogérvényesülésért felelős uniós biztos a javaslatokat bemutató csütörtöki sajtótájékoztatón. Hozzátette: az EU figyelembe veszi azt is, hogy a kormányoknak időre, legalább három hónapra van szükségük az oltási kampányaik kiigazításához, és a harmadik dózis elérhetővé tételéhez.

br>A bizottsági javaslat azt is szorgalmazza, hogy az érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkezőket utazásuk során ne lehessen az Európai Unióban sehol sem alávetni korlátozó intézkedéseknek. Ugyanakkor igazolás hiányában az érintetteket közvetlenül az érkezés elött, vagy után vizsgálatokra köteleznék.

br>Ursula von der Leyen, a testület elnöke, ugyancsak csütörtöki sajtóközleményében kiemelte: a harmadik oltást hat hónappal az első oltássorozat után kell beadatni, mivel ez tartja fenn a beoltottak immunitását. Felhívta a figyelmet, hogy az EU szakügynökségei minden felnőttnek ajánlják az emlékeztető oltást, mert azok magasabb szintű védelmet nyújtanak, így sok halálesetet és kórházi kezelést előznek meg. Azt is bejelentette, hogy a hétvégére mintegy 1 milliárd dózis vakcina lesz elérhető a 27 uniós tagállamban.

br>Az Európai Bizottság elnöke rámutatott arra is, hogy az EU felnőtt lakosságának egynegyede még mindig nem rendelkezik teljes körű védőoltással. "Mindenkit meg kell győznünk, hogy beoltassa magát" - hangsúlyozta Von der Leyen.