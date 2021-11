Koronavírus-járvány

Olaszországban oltáshoz kötötték a városi tömegközlekedés használatát

Szigorúbb járványintézkedéseket vezetnek be a karácsonyi időszakban az oltás nélküliekkel szemben, akik negatív teszttel sem használhatják a tömegközlekedési eszközöket, nem léphetnek be szállodákba, bárokba és edzőtermek öltőzőibe - jelentette be az újabb korlátozásokat Mario Draghi miniszterelnök szerda este.



A szigorítás országosan egyelőre december 6-tól január 15-ig lesz érvényben. Lezárások helyett a római kormány azokkal szemben lép fel, akik eddig egyetlen adag oltást sem vettek fel. Becslések szerint több mint hétmillió, 12 év feletti olaszról van szó. Mario Draghi hangoztatta, hogy az olasz járványmutatók "lassan, de fokozatosan rosszabbodnak".



Bizonyos szolgáltatások igénybe vételéhez - a korábbi gyakorlattal ellentétben - az oltást nem lehet tovább negatív teszttel kiváltani: kötelezőnek számít a legalább egy adag vakcina felvételét bizonyító védettségi igazolás, melynek érvényessége egy évről kilenc hónapra csökkent. Kötelezővé tették az emlékeztető oltást a rendfenntartók és az oktatásban dolgozók számára.



Bővebben hamarosan!