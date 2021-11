Koronavírus-járvány

Uniós biztos: az EU éllovasa a koronavírus-járvány elleni globális fellépésnek

Az Európai Unió éllovasa a koronavírus-járvány elleni globális fellépésnek, azonban mindez nem elegendő a járvány feletti teljes győzelemhez, ha nem sikerül beoltani az egész világot - jelentette ki az egészségügyért és élelmiszerbiztonságért felelős biztos Strasbourgban szerdán.



Sztella Kiriakídisz az Európai Parlament plenáris ülésének a koronavírus-járvány elleni uniós fellépésről és az oltás fontosságáról tartott vitáján elmondta: a járvány megállításához elengedhetetlen, hogy a világ teljes lakosságának beoltása a jövő év közepéig megtörténjen.



Közölte, hogy az Európai Unió - a kis és közepes jövedelmű országok koronavírus elleni vakcinával történő ellátására létrehozott COVAX-programon keresztül - az év végéig 99,6 millió adag egydózisú Johnson & Johnson vakcinát szállít afrikai országokba. Emlékeztetett: az Európai Unió azt vállalta, hogy 2022 közepéig legkevesebb 500 millió adag koronavírus elleni vakcinával támogatja a rászoruló afrikai országok oltási kampányát. Közölte azt is, hogy az EU finanszírozást nyújt a globális vakcinagyártási kapacitások megerősítéséhez, különösen Afrikában.



Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) európai parlamenti (EP-) képviselője a vitában elmondott felszólalásában arra hívta fel a figyelmet, hogy amíg az európai átoltottság meghaladja a 66 százalékot, addig Afrikában a lakosság alig 16 százaléka jutott eddig koronavírus elleni oltáshoz.



Tájékoztatása szerint Magyarország eddig több, mint másfél millió dózis vakcinával támogatta az afrikai partnereit. A helyi kapacitás-építés mellett minden eszközzel bátorítani kell az ehhez hasonló tagállami felajánlásokat - hangoztatta.



"Az afrikai átoltottság növelése nem csak humanitárius kötelesség, hanem Európa jól felfogott érdeke is, hiszen az alacsony átoltottság újabb mutációk kialakulásával, és így újabb és újabb járványhullámokkal fenyeget" - tette hozzá a kereszténydemokrata képviselő.



Schaller-Baross Ernő, a Fidesz EP-képviselője az MTI-hez eljuttatott írásbeli felszólalásában azt hangsúlyozta, hogy a vakcinák jelentik az egyedüli megoldást, csakis az oltás nyújt védelmet a koronavírus-világjárvánnyal szemben.



"A tagállamok számára elengedhetetlen, hogy a biztonságos és megfizethető koronavírus elleni oltóanyagok világszerte hozzáférhetők legyenek" - fogalmazott.



Az EU olyan vakcinák beszerzésére szerződött, amelyek évtizedek óta bevált technológiával készülnek, ilyenek azok a keleti oltóanyagok is, amelyeket az EU továbbra sem engedélyez - jegyezte meg.



"Nem szabad ideológiai vagy politikai kérdésként kezelni a különböző vakcinákat, hiszen azok az életmentés eszközei. Csakis az oltás nyújt védelmet a világjárvánnyal szemben" - tette hozzá a fideszes képviselő.