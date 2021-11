Természetkárosítás

Több tucat madár csempészett tetemét foglalták le Szlovéniában

Nemzetközi hatósági akció keretében több tucat vadmadár, köztük védett fajok csempészett tetemét foglalták le Szlovéniában - közölte szerdán a szlovén pénzügyőrség. A védett állatokat Horvátországból próbálták meg Olaszországba szállítani a tettesek.



Az ellenőrzéssorozat októberben történt, és ennek öt napja alatt a határőrséghez a szlovén madártani egyesület tagjai is csatlakoztak, az akciók során ötszáz személy- és teherautót ellenőriztek.



Egy olasz kisteherautóban hat, Horvátországban elejtett eurázsiai erdei kakas (Scolopax rusticola) fagyasztott példányára bukkantak. A sofőr azzal védekezett, hogy kutyavásárláskor kapta ajándékba őket.



A hatóságok horvátországi vadásztúráról hazatérő olasz vadásztársaságot is ellenőriztek. Az egyik járműben, egy hűtőládában fürjek (Coturnix coturnix) és kék galambok (Columba oenas) több példányát, valamint vaddisznóhúst és legalább tíz tőkés récét (Anas platyrhynchos) találtak.



A másik jármű utánfutójában a rendőrök több tucat tőkés récét, négy fácánt (Phasianus colchicus), valamint két eurázsiai récét (Anas crecca) és egy récét (Anas acuta) fedeztek fel.



A madárfajok közül csak a tőkés réce és a fácán nem védett Szlovéniában.



A madártani egyesület szerint - Horvátország és Magyarország mellett - Szlovénia is azon tranzitországok közé tartozik, amelyeken keresztül évente több tízezer élő vagy elejtett madár kerül az olasz feketepiacra. Az elejtett állatokat éttermekben szolgálják fel, az élőket pedig tenyésztésre vagy házi kedvencnek értékesítik.



A szlovén pénzügyőrség úgy véli: a madárcsempészet mértékét nehéz felmérni, mert Horvátország 2013 júliusi uniós csatlakozása óta már nem végeznek rendszeres vámellenőrzéseket a horvát-szlovén határon. Ezért a célzott ellenőrzések az őszi madárvonulási időszakban annál értékesebbek - húzták alá.