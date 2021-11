Irán

Kivégeztek egy 17 éves korában gyilkosságért letartóztatott fiatalt

Külföldi emberi jogi szervezetek szerint az Arman Abdolali elleni eljárás nem volt tisztességes, és kínzással kicsikart vallomások alapján ítélték halálra. 2021.11.24 11:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Irán szerdára virradóra kivégzett egy fiatalt, aki letartóztatásakor még csak 17 éves volt - jelentette be az iráni igazságügyi hatóság.



Az ítéletet annak ellenére hajtották végre, hogy tiltakoztak ellene külföldi emberi jogi szervezetek, amelyek szerint az Arman Abdolali elleni eljárás nem volt tisztességes, és kínzással kicsikart vallomások alapján ítélték halálra.



A most 25 éves Arman Abdolali kivégzését a Teherán melletti Radzsai Sahr börtönben hajtották végre - adta hírül az igazságügyi hatóság honlapja, a Mizan Online.



Arman Abdolalit barátnője meggyilkolásáért ítélték el.



Kivégzését többször is elhalasztották, 2020-ban, majd októberben és 2021 novemberében, a nemzetközi mozgósítások hatására.



Irán egyike azoknak az országoknak, ahol a legtöbb kivégzést hajtják végre a világon, 2020-ban 246 kivégzés volt. Az országot rendszeresen elítéli az ENSZ emberi jogi főbiztosa, amiért a Teherán által ratifikált, a gyermekek jogairól szóló nemzetközi egyezményt megsértve kivégzik azokat, akiket kiskorúként elkövetett bűncselekmények miatt ítéltek el.



Madzsid Tafresi, az iráni Igazságügyi Hatóság emberi jogokért, továbbá nemzetközi ügyekért felelős igazgatóhelyettese idén júliusban azt mondta az AFP francia hírügynökségnek: az Iráni Iszlám Köztársaság mindent elkövet annak érdekében, hogy nullára csökkentse a fiatalkorú bűnelkövetők kivégzéseinek számát.