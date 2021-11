Konfliktus

Moszkva: az USA atomfegyverek ledobását próbálta 20 kilométerre az orosz határtól

Amerikai nukleáris fegyverekkel felszerelt bombázók több tucat bevetést repültek Kelet-Európa felett az elmúlt hetekben olyan gyakorlatok részeként, amelyek célja az orosz felkészültség szondázása volt egy esetleges atomháború esetére - állította az orosz védelmi miniszter.



Szergej Sojgu kínai kollégájával, Wei Fenghe-vel való keddi moszkvai találkozója után azt mondta, hogy "jelentősen fokozódott az amerikai stratégiai bombázó repülőgépek tevékenysége Oroszország határai közelében".



Elmondása szerint "az elmúlt hónapban mintegy 30 bevetést hajtottak végre az Orosz Föderáció határai közelében, mintegy két és félszer többet, mint a tavalyi év azonos időszakában".



Sojgu hozzátette, hogy a közelmúltban Global Thunder kódnevű amerikai hadgyakorlaton "tíz stratégiai bombázó gyakorolta, hogy szinte egy időben, nyugatról és keletről is képesek nukleáris fegyvereket bevetni Oroszország ellen. A határunktól való minimális távolság 20 km volt".



Az orosz fegyveres erők főnöke ugyanakkor azt mondta, hogy országa és Kína közötti kapcsolat egyre fontosabbá válik "egy olyan időszakban, amikor a geopolitikai zavarok és a konfliktus veszélye növekszik".



A miniszter megjegyzései a NATO-val Ukrajnával kapcsolatos növekvő feszültségek közepette hangzottak el, mivel Kijev azt állítja, hogy az orosz csapatoknak a közös határon való felvonulása egy invázió előjele lehet.



Moszkva tagadja, hogy ilyen offenzívát tervezne, és kitart amellett, hogy "egyes katonai eszközeink vagy katonai egységeink mozgatása az Orosz Föderáció területén kizárólag a mi dolgunk".



Hétfőn az ország legfőbb külföldi hírszerző szerve, az SVR közleményt adott ki, amelyben azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy dezinformációs kampányt szervez, amely a konfliktus veszélyét játssza el.



A tisztviselők közleményükben azt írták, hogy "szörnyű képet festenek arról, hogy orosz tankok hordái kezdik majd el szétzúzni az ukrán városokat", és hogy Washington diplomáciai csatornákon keresztül "teljesen hamis információkat oszt meg szövetségeseivel és partnereivel a területünkön lévő erők koncentrációjáról egy ukrajnai katonai inváziót megelőzően".



Oroszország és a NATO is azzal vádolta egymást, hogy fokozzák a határ közeli harci repüléseket, és tavaly Moszkva "provokatív" lépésként értékelte Washington azon lépését, hogy a történelemben először amerikai B-1B típusú nukleáris bombázókat küldött az ukrán légtérbe. Válaszul orosz vadászgépeket és légvédelmi rakétákat vetettek be.