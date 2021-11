Koronavírus-járvány

Uniós biztos: a koronavírus-járvány újjáéledését főként az oltatlanok okozzák

A koronavírus-járvány újjáéledését, a negyedik hullámot főként az oltatlanok okozzák, és a vakcinákkal kapcsolatos téves információk csak tovább rontják a helyzetet - jelentette ki Sztella Kiriákidész egészségügyért felelős uniós biztos, az Európai Parlament hétfői plenáris ülésén Strasbourgban.



Az EU-tagállami járványügyi intézkedések összehangolásáról folytatott vita keretében a biztos hangsúlyozta: egyértelmű tudományos bizonyítékok állnak rendelkezésre arról, hogy a koronavírus elleni oltóanyag a legerősebb eszköz a lakosság egészsége biztonságának garantálásra.



"A vakcinák hatékonyak a súlyos megbetegedések kialakulása ellen, beoltva el lehet kerülni a kórházi kezelést és a haláleseteket is, még a jelenleg domináns delta változat esetében is" - emelte ki.



Hozzátette ugyanakkor, hogy egészen addig, amíg Európa nem éri el a megfelelő átoltottsági szintet, továbbra is szükségesek lesznek a "nem-gyógyszerészeti" beavatkozások, tehát a járványügyi rendelkezések, továbbá a dezinformáció elleni küzdelem. Mint mondta, az Európai Unió közvetlen támogatást nyújt azoknak az országoknak, ahol éppen a legsúlyosabb a járványhelyzet. Ezekben az országokban jellemzően a legalacsonyabb az átoltottság -tette hozzá.



Kiriákidész emlékeztetett arra, hogy Brüsszel "nem kényszerítheti ki a koordinációt" olyan területen, ahol a fő hatáskör az egyes kormányoké, de felhívta a figyelmet a koronavírus-igazolvány bevezetésének sikerére.



"A védettségi igazolvány uniós rendszerének kidolgozásában mind a 27 EU-tagállam együttműködött, ezáltal újra megnyílt a gazdaság és lehetővé vált az utazás az unión belül" - jelentette ki.



Az egészségügyért felelős biztos azt is megerősítette, hogy az Európai Bizottság javaslatot készít elő az EU-n kívüli, nem alapvető fontosságú utazásokról szóló uniós ajánlás aktualizálására.