Koronavírus-járvány

Pozitív lett a francia miniszterelnök vírustesztje

Pozitív lett a francia miniszterelnök, Jean Castex koronavírus-tesztje hétfő este, ezért tíznapos karanténba vonult, s a következő napokra módosítja a programját - jelentette be a miniszterelnöki hivatal.



A kormányfő hétfő délután tudta meg, hogy az egyik lányának - aki 11 éves - a koronavírus-tesztje pozitív lett. Jean Castex ezért önmagán is elvégeztetett egy PCR-tesztet, amely pozitívnak bizonyult.



A francia miniszterelnök hétfő délelőtt Brüsszelben járt, ahol belga kollégájával, Alexander De Crooval találkozott.



Az 56 éves Jean Castex tavasszal felvette a koronavírus elleni oltás mindkét adagját. Korábban három alkalommal is kontaktszemély volt, azaz fertőzött ember közelébe került és ezért tesztelték, de ez az első alkalom, hogy pozitív lett a tesztje.



A kormányfő a Paris Match című magazinnak elmondta: a lányának "van egy kis láza", de neki nincsenek tünetei.



A francia kormány tagjai közül már többen is elkapták a koronavírust, Emmanuel Macron államfő 2020 decemberében esett át a vírus okozta fertőzésen.